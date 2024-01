Kim grozil z jedrskim napadom, Ši napovedal združitev s Tajvanom, Putin pred kuliso

Svoje novoletne nagovore so, kot je to v tradiciji, imeli tudi trije voditelji držav, ki niso v najboljših odnosih z zahodom. Putin, Ši in Kim so poudarili svojo zavezanost k ščitenju nacionalnih interesov in enotnosti držav. Razbrati pa je bilo tudi svareče tone. Kim je Seulu in ZDA zagrozil z jedrskim napadom, Ši je poudaril neizogibno združitev Kitajske in Tajvana, Putin pa je dejal, da se Rusija ne bo predala.

OGLAS

Novoletni nagovor Vladimirja Putina FOTO: AP icon-expand

Ruski predsednik Vladimir Putin je v kratkem novoletnem nagovoru pohvalil rusko vojsko in pozval k enotnosti. Konflikta v Ukrajini ni izrecno omenil, je pa izpostavil, da je Rusija v letu 2023 branila svoje nacionalne interese, svobodo in varnost ter da se ne bo predala. Putin je med svojim nagovorom ob koncu leta, ki je trajal štiri minute in ga je predvajala državna televizija, stal pred tradicionalno kuliso Kremlja. "Večkrat smo dokazali, da smo sposobni rešiti najtežje naloge in da se nikoli ne bomo predali, saj ni sile, ki bi nas lahko ločila." Leto 2024 je označil za leto družine, vojakom, ki so na bojišču, pa sporočil, da so za Rusijo junaki in da jih podpira celoten narod. Putin je v nagovoru poudaril, da je glavno, kar združuje njegovo ljudstvo, usoda njihove domovine in razumevanje zgodovinske faze, skozi katero gre država. "Mi odločamo o usodi Rusije, smo ena velika družina in zagotavljali bomo varen razvoj. Skupaj smo," je še dejal. Tradicijo televizijskega novoletnega nagovora je začel sovjetski voditelj Leonid Brežnjev. V Rusiji je postal praznična stalnica, ki jo spremlja na milijone gospodinjstev. Predvajajo ga tik pred polnočjo v vsakem od 11 časovnih pasov v Rusiji, prvi pa so ga videli prebivalci polotoka Kamčatka.

Kim Džong-un na silvestrski proslavi FOTO: AP icon-expand

Kim: Na Korejskem polotoku lahko kadar koli izbruhne vojna Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v soboto znova zagrozil z jedrskim napadom na Seul. Zaukazal je tudi krepitev vojaškega arzenala, da bi se pripravili na vojno, ki da lahko izbruhne kadar koli, ter napovedal izstrelitev treh novih vojaških vohunskih satelitov, današnje pisanje tamkajšnjih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Kim je v svojem govoru ob zaključku večdnevnega zasedanja centralnega komiteja edine in vladajoče delavske stranke, na katerem so sprejeli odločitve o razvoju države za leto 2024, razkril tudi nadaljnje vojaške načrte. Med njimi je izpostavil načrtovano izstrelitev novih vojaških vohunskih satelitov, gradnjo brezpilotnih letal ter jedrsko in raketno oboroževanje. Izstrelitev prvega severnokorejskega vohunskega satelita novembra so državni mediji označili za uspeh. Na partijskem sestanku so nato sklenili, da bodo leta 2024 v vesolje izstrelili še tri satelite, s katerimi želijo razširiti svoje vojaške nadzorne zmogljivosti za spremljanje ZDA iz vesolja. Kim je sicer znova okrcal ZDA. Ocenil je, da predstavljajo različne vrste vojaške grožnje, in svojim oboroženim silam naročil, naj ohranijo sposobnost za odločen vojaški odziv. "Zaradi nepremišljenih potez sovražnikov, da bi napadli našo državo, je dejstvo, da lahko na Korejskem polotoku kadar koli izbruhne vojna," naj bi dejal Kim po poročanju uradne korejske osrednje tiskovne agencije KCNA. Ob tem je dodal, da bi se vojska morala pripraviti na "umiritev celotnega ozemlja Južne Koreje" in da bo Severna Koreja v primeru napada po potrebi uporabila tudi jedrsko orožje.

Novoletni nagovor Ši Džinpinga FOTO: AP icon-expand