Kult osebnosti domnevne hčerke Kim Džong Una. Bo imenovana za naslednico?

V Severni Koreji sta ta teden potekala dva odmevna vojaška dogodka. V ospredju sta bili vojaška parada, na kateri so predstavili rekordno število medcelinskih balističnih raket, in domnevna hčerka Kim Džong Una, za katero se vse glasnejše domneva, da naj bi bila Unova naslednica.

icon-expand Kim Džong Un z domnevno hčerko FOTO: AP

V torek zvečer sta se Kim Džong Unu na prestižnem banketu pridružili tudi žena in okoli 9 let stara deklica, ki je dan kasneje v ospredju opazovala tudi vojaško parado. "Kim želi, da opazovalci v Severni Koreji in drugod po svetu njegovo družino in vojsko vidijo kot močno povezani," ocenjuje Leif-Eric Easley, profesor na univerzi v Seulu. Sporočilo vojaških dogodkov je jasno. Družina Kim bo Severni Koreji vladala še eno generacijo, nadaljevali pa bodo tudi z razvojem jedrskega orožja, menijo opazovalci.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Kim Džong Un, ki je na oblasti od decembra 2011, naj bi imel tri otroke, omenjena deklica Ju Ae pa naj bi bila njegov srednji otrok. Domnev sicer ni mogoče potrditi, vendar so severnokorejski mediji ob vojaški paradi Ju Ae opisali kot Kimovega spoštovanega in ljubljenega otroka, poroča CNN. Leta 2013 je Pjongjang obiskal tudi kontroverzni ameriški košarkar Dennis Rodman, ki je razkril, da ima Kim otroka z imenom Ju Ae. "Kimovega otroka Ju Ae sem držal za roko, govoril sem tudi z njegovo ženo," je nato razkril Guardianu. Starost otroka, ki ga je Rodman držal v rokah, se zdi skladna s starostjo deklice na dogodkih ta teden.

icon-expand Kim Džong Un in Dennis Rodman na večerji v Severni Koreji FOTO: AP

Nekateri sicer menijo, da je preuranjeno govoriti, da bo deklica nasledila Kim Džong Una, vendar analitik na inštitutu Sejong v Južni Koreji Čeung Seung-čang pojasnjuje, da obstaja precedens, zakaj se je Kim tako zgodaj odločil za svojega naslednika. "Znano je, da je Kim Džong Il svojim pomočnikom povedal, da bo Kim Džong Un njegov naslednik, medtem ko je izvajal pesem z naslovom 'Stopinje', s katero je Kim Džong Una pohvalil na njegov 8. rojstni dan," je dejal Čeung. Za simbolno gesto zunanji svet takrat ni vedel. Dolgo se je tudi ugibalo, ali bo naslednik na vrhu Severne Koreje prvi sin Kim Džong Nam ali drugi sin Kim Džong Čol, o potencialnih prestolonaslednikih pravi Čeung. 'Najbolj ljubljen otrok' Nato pa so novembra lani državni mediji objavili fotografije Kima in Ae, ki sta si pred poskusno izstrelitvijo ogledovala balistično raketo. Manj kot mesec dni kasneje so mediji objavili zgodbo s fotografijami Kima in njegove hčerke ter jo opisali kot njegovega "najbolj ljubljenega" otroka, je dejal Čeung, ki je prepričan, da želi Kim s tem hčerki zagotoviti poseben status.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Slike v severnokorejskih medijih so prikazovale tudi deklico, ki je z očetom konec leta 2022 obiskala tovarno raket. "Začetek kulta osebnosti za Kim Ju Ae nakazuje, da je 'de facto' imenovana za naslednico, čeprav še nima statusa uradne naslednice," meni Čeung, ki sicer opozarja, da bo dekle, če bo želelo naslediti očeta, potrebovalo podporo vojske. Tudi zato se je že večkrat pojavila na vojaških dogodkih, da bi si sčasoma pridobila njihovo zaupanje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right