Kim Džong Un domnevno na poti v Rusijo na pogovore s Putinom

Pred tem so ameriški in drugi uradniki za New York Times konec tedna napovedali, da se bo Kim, ki Severno Korejo zapusti le redko, z oklepnim vlakom kmalu odpravil v Vladivostok na ruskem daljnem vzhodu na pogovore s Putinom o orožju.

Po poročanju južnokorejske televizije YTN v Seulu pričakujejo, da se bo severnokorejski voditelj s Putinom sestal v sredo. New York Times navaja, da želi Rusija od Severne Koreje kupiti topniške in protitankovske izstrelke za vojno v Ukrajini, v zameno pa bi poleg pomoči v hrani Pjongjang pridobil tudi tehnologijo za izdelavo satelitov in podmornic na jedrski pogon.

Ruski predsednik in severnokorejski voditelj naj bi se sestala ob robu tridnevnega gospodarskega foruma v Vladivostoku. V Kremlju so šele danes potrdili, da bo Kim "v prihodnjih dneh" na povabilo Putina obiskal Rusijo in se z njim sestal, kmalu zatem pa je to potrdila tudi severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA.

Pred tem so namreč iz Kremlja sporočili le, da se bo Putin ob robu foruma sestal s podpredsednikom kitajske vlade Džang Guočingom in podpredsednico Laosa Pany Yathotou, poročajo tuje tiskovne agencije.