Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Grožnja s Korejskega polotoka: Kim Džong Un širi jedrski arzenal

Pjongjang, 20. 08. 2025 08.57 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je ob obisku rušilca napovedal pospešeno širitev jedrskega arzenala. Ameriško-južnokorejske vojaške vaje je ostro obsodil kot pripravo na vojno. Poudaril je, da mora Pjongjang hitro razvijati svoj jedrski program.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je napovedal pospešeno širitev jedrskega arzenala, pri čemer je ameriško-južnokorejske skupne vojaške vaje ostro obsodil kot znak "sovražnih namenov". Državni mediji poročajo, da je Kim izjave podal ob obisku enega od severnokorejskih rušilcev, sporoča Al Jazeera.

Kim je vojaške manevre označil za "očiten izraz volje po izzivanju vojne" in poudaril, da mora Severna Koreja "hitro razširiti" svoj jedrski program, saj so v vajah prepoznali tudi elemente, ki naj bi imeli "jedrsko komponento".

Kim Džong Un
Kim Džong Un FOTO: AP

 Gre za redne letne vaje Ulchi Freedom Shield, ki so se začele ta teden in bodo trajale 11 dni. Združujejo obsežne terenske manevre in izboljšane odzive na grožnje, ki jih Washington in Seul pripisujeta naraščajočim severnokorejskim jedrskim zmogljivostim. Polovico od 40 načrtovanih vaj so prestavili na september, kar južnokorejski uradniki predstavljajo kot gesto za zmanjšanje napetosti.

V Seulu poudarjajo, da so manevri povsem obrambne narave, toda Pjongjang jih redno označuje za priprave na invazijo in se je v preteklosti pogosto odzval s preizkusi orožja. Analitiki so skeptični, da bo Severna Koreja na spremembe urnika vaj reagirala umirjeno, piše Al Jazeera.

Ameriško-južnokorejske vojaške vaje
Ameriško-južnokorejske vojaške vaje FOTO: Profimedia

Vprašanje severnokorejskega jedrskega programa bo na dnevnem redu tudi ob srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in južnokorejskega predsednika Lee Jae Myunga v Washingtonu konec meseca. "S tem dejanjem Severna Koreja jasno kaže, da zavrača denuklearizacijo in da želi svoj jedrski program nepreklicno nadgraditi," je ocenil Hong Min z Inštituta za nacionalno unifikacijo v Seulu.

Po podatkih Federacije ameriških znanstvenikov ima Severna Koreja dovolj razcepnega materiala za do 90 jedrskih konic, dejansko sestavljenih pa naj bi imela okoli 50. Ob tem država nadaljuje tudi z razvojem mornariških zmogljivosti, poroča Al Jazeera. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je sporočila, da naj bi bila do oktobra prihodnjega leta dokončali gradnjo tretjega rušilca 5.000-tonske ladje razreda Čoe Hjon. 

Severna Koreja Kim Jong Un jedrsko orožje vojaške vaje
SORODNI ČLANKI

Južna Koreja odstranjuje propagandne zvočnike ob meji s Severno Korejo

Objem Kim Džong Una in Lavrova, Rusi na počitnice v Severno Korejo

Ob posnetkih padlih vojakov jokala cela dvorana, solze potočil tudi Kim Džong Un

Američani v pridržanju: v Severno Korejo skušali poslati riž, dolarje in Biblije

Z vlakom od Pjongjanga do Moskve v manj kot desetih dneh

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
20. 08. 2025 14.04
+2
Pacienti vsi lačni
ODGOVORI
2 0
marre
20. 08. 2025 12.05
+5
Ko pustiš psihopatskim režimom, da razvijajo jedrsko orožje, ima cel svet dolgoročni problem..
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189