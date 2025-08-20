Grožnja s Korejskega polotoka: Kim Džong Un širi jedrski arzenal

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je napovedal pospešeno širitev jedrskega arzenala, pri čemer je ameriško-južnokorejske skupne vojaške vaje ostro obsodil kot znak "sovražnih namenov". Državni mediji poročajo, da je Kim izjave podal ob obisku enega od severnokorejskih rušilcev, sporoča Al Jazeera.
Kim je vojaške manevre označil za "očiten izraz volje po izzivanju vojne" in poudaril, da mora Severna Koreja "hitro razširiti" svoj jedrski program, saj so v vajah prepoznali tudi elemente, ki naj bi imeli "jedrsko komponento".
Gre za redne letne vaje Ulchi Freedom Shield, ki so se začele ta teden in bodo trajale 11 dni. Združujejo obsežne terenske manevre in izboljšane odzive na grožnje, ki jih Washington in Seul pripisujeta naraščajočim severnokorejskim jedrskim zmogljivostim. Polovico od 40 načrtovanih vaj so prestavili na september, kar južnokorejski uradniki predstavljajo kot gesto za zmanjšanje napetosti.
V Seulu poudarjajo, da so manevri povsem obrambne narave, toda Pjongjang jih redno označuje za priprave na invazijo in se je v preteklosti pogosto odzval s preizkusi orožja. Analitiki so skeptični, da bo Severna Koreja na spremembe urnika vaj reagirala umirjeno, piše Al Jazeera.
Vprašanje severnokorejskega jedrskega programa bo na dnevnem redu tudi ob srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in južnokorejskega predsednika Lee Jae Myunga v Washingtonu konec meseca. "S tem dejanjem Severna Koreja jasno kaže, da zavrača denuklearizacijo in da želi svoj jedrski program nepreklicno nadgraditi," je ocenil Hong Min z Inštituta za nacionalno unifikacijo v Seulu.
Po podatkih Federacije ameriških znanstvenikov ima Severna Koreja dovolj razcepnega materiala za do 90 jedrskih konic, dejansko sestavljenih pa naj bi imela okoli 50. Ob tem država nadaljuje tudi z razvojem mornariških zmogljivosti, poroča Al Jazeera. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je sporočila, da naj bi bila do oktobra prihodnjega leta dokončali gradnjo tretjega rušilca 5.000-tonske ladje razreda Čoe Hjon.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.