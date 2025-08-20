Grožnja s Korejskega polotoka: Kim Džong Un širi jedrski arzenal

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je ob obisku rušilca napovedal pospešeno širitev jedrskega arzenala. Ameriško-južnokorejske vojaške vaje je ostro obsodil kot pripravo na vojno. Poudaril je, da mora Pjongjang hitro razvijati svoj jedrski program.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je napovedal pospešeno širitev jedrskega arzenala, pri čemer je ameriško-južnokorejske skupne vojaške vaje ostro obsodil kot znak "sovražnih namenov". Državni mediji poročajo, da je Kim izjave podal ob obisku enega od severnokorejskih rušilcev, sporoča Al Jazeera. Kim je vojaške manevre označil za "očiten izraz volje po izzivanju vojne" in poudaril, da mora Severna Koreja "hitro razširiti" svoj jedrski program, saj so v vajah prepoznali tudi elemente, ki naj bi imeli "jedrsko komponento".

Kim Džong Un FOTO: AP icon-expand

Gre za redne letne vaje Ulchi Freedom Shield, ki so se začele ta teden in bodo trajale 11 dni. Združujejo obsežne terenske manevre in izboljšane odzive na grožnje, ki jih Washington in Seul pripisujeta naraščajočim severnokorejskim jedrskim zmogljivostim. Polovico od 40 načrtovanih vaj so prestavili na september, kar južnokorejski uradniki predstavljajo kot gesto za zmanjšanje napetosti. V Seulu poudarjajo, da so manevri povsem obrambne narave, toda Pjongjang jih redno označuje za priprave na invazijo in se je v preteklosti pogosto odzval s preizkusi orožja. Analitiki so skeptični, da bo Severna Koreja na spremembe urnika vaj reagirala umirjeno, piše Al Jazeera.

Ameriško-južnokorejske vojaške vaje FOTO: Profimedia icon-expand