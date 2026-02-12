Seul: Kim Džong Un za naslednico izbral svojo hčerko

Južnokorejska Nacionalna obveščevalna služba (NIS) je poslance obvestila, da bo Kim Džong Un oblast prenesel na svojo hčerko Kim Džu Ae, poroča The Independent. Če bo to tudi uradno oznanil, bo to prvič, da bo Severna Koreja dobila žensko voditeljico. Po njihovih ugotovitvah režim prehaja iz faze 'usposabljanja naslednika' v fazo 'imenovanja naslednika', kar predstavlja pomemben premik v dosedanjih ocenah. Severna Koreja se pripravlja na največje politično zasedanje, kongres Delavske stranke, konec tega meseca, na katerem bo Kim Džong Un predstavil ključne cilje za prihodnjih pet let. NIS bo pozorno spremljala, ali se bo njegova hči pojavila ob njem pred množico partijskih delegatov. Na kongresu bo severnokorejski voditelj predstavil glavne politične cilje za naslednjih pet let.

Kim Džong Un s hčerko FOTO: AP

Analitiki po navedbah AFP menijo, da bi bila lahko Kim Džu Ae na kongresu izvoljena za prvo sekretarko Centralnega komiteja, kar je druga najvplivnejša funkcija v stranki, obstajajo pa tudi znaki, da je začela vplivati na razprave o vladni politiki. Kim Džu Ae se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja na pomembnih državnih dogodkih. Spremljala je očeta na raznih vojaških dogodkih in sodelovala tudi pri simbolno izjemno pomembnem obisku družinskega mavzoleja Kumsusan. Po navedbah obveščevalcev naj bi Kim Džong Un v določenih primerih že upošteval njeno mnenje. Prelomni trenutek je bil tudi njen nastop v tujini, ko se je z očetom udeležila vrha na Kitajskem in se prvič pojavila na mednarodnem prizorišču. Ta poteza je po mnenju strokovnjakov utrdila vtis, da ima posebno mesto v načrtih režima za prihodnost, piše The Independent.

Kim Džong Un in Kim Džu Ae FOTO: AP