Kim Jong Un v novem filmu o 'dosežkih' preteklega leta med drugim jezdi konja

Severnokorejski dokumentarni film je tako v torek prikazal šepajočega voditelja Kim Jong Una, kako se spopada z "najhujšo stisko", ki se je nad njegovo obubožano državo zgrnila med pandemijo koronavirusa in sankcijami s strani Zahoda zaradi programov za razvoj orožja.

V določenem trenutku se vidno vitkejši Kim v belem plašču med obiskom deževnega gradbišča le stežka, šepajoče, spušča po stopnicah, sledi pa mu skupina uradnikov. Naracija posnetka medtem ni skromna s komplimenti glede njegovega premagovanja ovir.

"Kim Jong Un nam je pokazal svojo očetovsko plat. Tako, da se je vztrajno boril s snegom, dežjem in vetrom, medtem ko je skrbel za usodo naroda," pripoveduje pripovedovalec in nadaljuje: "Z ljudmi je ravnal kot s svojimi otroki, pri čemer je pokazal svojo materinsko plat in svoje telo popolnoma posvetil uresničevanju sanj ljudi." Kot si video interpretira SkyNews, bi se posnetek v tem delu lahko skliceval na diktatorjevo hujšanje.

V filmu je tudi veliko vsebine, ki so jo gledalci od takšnih propagandnih projektov pričakovali. Med drugim vsebuje posnetke z različnih sestankov, srečanj in nagovorov uradnikom (nekateri od njih so celo v solzah). Severna Koreja se rada ponaša s svojo značilno vojaško spretnostjo. Prav nič čudnega torej ni, da so v film vključeni tudi posnetki tankov, topov, paradiranja vojakov, nešteto raket in nekatere izstrelitve. Prav tako so si državljani lahko ogledali letala in helikopterje, ki so ob barvnem dimu in ognjemetu prečkali nebo.

Ob sončnem zahodu na plaži jezdi belega konja

Sprejeta pa je bila tudi odločitev, da bo Kim v filmu jezdil konja. Že v uvodnem delu Kim v belem plašču sedi na belem konju na plaži in zre v idilični sončni zahod. Je pa res, da je posnet od zadaj, zato ne moremo biti prepričani, da je to res on. Kasneje jezdi še v galopu skozi gozd.

V filmu je prikazan tudi dron, ki zaliva pridelke, prav tako so prikazani nenavadni kadri novega stanovanjskega naselja. Gre za vsebino, ki je v velikem nasprotju s stiskami, s katerimi se soočajo Severnokorejci. Med drugim se soočajo s povečanim pomanjkanjem hrane, ki ga stopnjujejo sankcije Zahoda, uvedene za preprečevanje programov raket, po poročanju Združenih narodov pa Severnokorejce pestita tudi suša in poplave, poroča SkyNews.

Čeprav Severna Koreja uradno ni potrdila nobenega primera okužbe s covidom-19, je zaprla svoje meje.