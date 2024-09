Kim napoveduje povečanje jedrskega arzenala

Poleg tega je v državi potrebna močna vojaška prisotnost, da bi se lahko soočili z različnimi grožnjami, ki jih predstavljajo ZDA in njihovi privrženci, je dodal. Po njegovih besedah se namreč Severna Koreja sooča z resno grožnjo zaradi vojaškega bloka v regiji, ki ga "vodijo ZDA in temelji na jedrski tehnologiji".

Kimova napoved pa ni naletela na odobravanje v Južni Koreji. Namestnik južnokorejskega obrambnega ministra za politiko Čo Čang-rae ter njegovi ameriški in japonski kolegi so obsodili Kima in nedavno diverzifikacijo jedrskih izstrelitvenih sistemov, poskuse in izstrelitve več balističnih raket. Na srečanju v Seulu so že potrdili zavezi, da bodo okrepili tristransko sodelovanje za zagotovitev miru v regiji, vključno z odvračanjem jedrskih in raketnih groženj Severne Koreje, je navedeno v skupni izjavi, ki jo je objavilo ameriško zunanje ministrstvo, poroča CNN. Kmalu naj bi izvedli tudi drugo tristransko vojaško vajo pod imenom Freedom Edge.