Kim obiskal tovarno vojaških letal na skrajnem vzhodu Rusije

Kim Džong Una so na rdeči preprogi na glavni železniški postaji v mestu pričakali tamkajšnji guverner in drugi predstavniki lokalnih oblasti. Nato si je ogledal tovarno, ki nosi ime po sovjetskem kozmonavtu Juriju Gagarinu, prvem človeku v vesolju. V njej med drugim proizvajajo ruska vojaška letala Su-35 in Su-57, pa tudi civilna letala.

Kim, ki je s posebnim vlakom v Rusijo prispel v torek, je v sredo v spremstvu ruskega predsednika Vladimirja Putina obiskal novi ruski kozmodrom Vostočni. Po poročanju ruskih tiskovnih agencij je Putin ob obisku Kima obljubil pomoč Moskve pri razvoju severnokorejskega vesoljskega programa. Novinarjem je povedal, da vidi možnosti za vojaško sodelovanje med državama.