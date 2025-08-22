'Srce me boli in peče': Kim odlikoval žive in padle v bitki za Kursk

Pripadnike severnokorejskih sil, ki so se borili v Rusiji, je Kim Džong Un med podelitvijo odlikovanj označil za heroje.

"Srce me boli in peče me, ko se soočam z resničnostjo, da lahko plemenite osebnosti, ki so dale svoja dragocena življenja za veliko zmago in slavo, srečamo le prek fotografij na spominskem zidu," je Kim dejal v svojem govoru. "Ko stojim pred žalujočimi družinami padlih vojakov, ne vem, kako naj izrazim svoje obžalovanje in opravičilo, ker nisem zaščitil naših dragocenih sinov."

Sodeč po objavljenih fotografijah, je bila slovesnost zelo čustvena. Kim se je ob tem srečal s svojci padlih vojakov, jih objemal in z njimi jokal. Za povabljene, veterane in svojce padlih, je po slovesnosti potekala pogostitev, še poroča KCNA.