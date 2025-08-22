'Srce me boli in peče': Kim odlikoval žive in padle v bitki za Kursk

Pripadnike severnokorejskih sil, ki so se borili v Rusiji, je Kim Džong Un med podelitvijo odlikovanj označil za heroje.
"Srce me boli in peče me, ko se soočam z resničnostjo, da lahko plemenite osebnosti, ki so dale svoja dragocena življenja za veliko zmago in slavo, srečamo le prek fotografij na spominskem zidu," je Kim dejal v svojem govoru. "Ko stojim pred žalujočimi družinami padlih vojakov, ne vem, kako naj izrazim svoje obžalovanje in opravičilo, ker nisem zaščitil naših dragocenih sinov."
Sodeč po objavljenih fotografijah, je bila slovesnost zelo čustvena. Kim se je ob tem srečal s svojci padlih vojakov, jih objemal in z njimi jokal. Za povabljene, veterane in svojce padlih, je po slovesnosti potekala pogostitev, še poroča KCNA.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Severna Koreja je ob ukrajinskem vdoru in v skladu z obrambno-tehničnim sporazumom, ki ga ima z Rusijo, jeseni 2024 v rusko regijo Kursk napotila okrog 12.000 vojakov. Po podatkih Pentagona se je aktivnih bojnih dejstev udeležilo 5000 vojakov, 7000 pa se jih usposablja na ruskem daljnjem vzhodu. Tako Moskva kot Pjongjang sta sprva zanikala prisotnost Severnih Korejcev na frontni črti. Molk je najprej prekinil Kim, ki je še pred koncem operacij v Kursku, posredno potrdil prisotnost svoje vojske in priznal žrtve.
Natačno število ubitih vojakov severnokorejske vojske ni znano. Na odru so fotografije nekaj več kot 100 vojakov, pod katere je Kim pripel odlikovanja. Ukrajinska stran je trdila, da je ubila okrog 4000 Severnokorejcev. Pri tem so ukrajinski viri navajali, da so Kimovi vojaki ubirali "samomorilske taktike". Pogosto naj bi se razstrelili z granato, da bi preprečili zajetje.
Rusiji in Severnokorejskem kontingentu sil je letos uspelo zlomiti ukrajinski odpor v Kursku in praktično povrniti celotno ozemlje, ki ga je z naglim prodorom avgusta 2024 zasedla ukrajinska vojska.
Južnokorejski in Zahodni mediji so poročali, da Pjongjang namerava v Rusjo poslati dodatih 25 do 30.000 vojakov. Pri tem obstaja strah, da bi v zameno Rusija Severni Koreji nudila napredno vojaško, vesoljsko in jedrsko tehnologijo.