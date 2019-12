Kim se ne da, želi še večjo in močnejšo vojsko

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA poroča, da je Kim razširjeno osrednjo vojaško komisijo seznanil z "zapletenimi notranjimi in zunanjimi razmerami".

Pogovori med ZDA in Severno Korejo o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah so po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una februarja zastali.