Kim v najnovejšem tanku

Kim je izrazil veliko zadovoljstvo, da je bojni tank na prvem preizkusu pokazal svojo moč. Voditelj je nato tudi skočil v M2020 in po navedbah KCNA sam upravljal z več kot 50-tonskim tankom. "To je okrepilo vojaški duh naših tankistov," so zapisali.

Severnokorejski voditelj je skupaj z obrambnim ministrom Kang Sun Namom in drugimi visokimi uradniki opazoval, kako tankovske enote manevrirajo skozi simulirane bojne razmere. "Težki tanki so se hitro prebijali v najbolj ekstremnih razmerah, z močnimi napadi pa so takoj zadeli tarče in prebili utrjene obrambne črte z visoko manevrsko sposobnostjo," piše KCNA.

Tank M2020, ki spominja na rusko Armato T-14 in ameriški Abrams M1, so prvič predstavili na vojaški paradi oktobra 2020 ob 75-obletnici ustanovitve Delavske stranke. Severna Koreja si je ob strogih sankcijah dolgo prizadevala za samostojen razvoj novega glavnega bojnega tanka. Kljub javnim predstavitvam so informacije o njegovih specifikacijah in zmogljivostih še vedno precej velika neznanka. Tank naj bi bil opremljen z reaktivnim (ERA) in kompozitnim oklepom, za katerega se domneva, da ustreza standardom tankov tretje generacije, je poročal južnokorejski The Science Times. Oklep kupole naj bi bil debel okrog 10 centimetrov.

Glavni top tanka je zasnovan na 125-milimetrskem sovjetskem topu 2A46. Mitraljez je nameščen levo od glavnega topa, metalec granat AGS-30 pa na levi strani kupole. Tank ima tudi dve protitankovski raketi Bulsae-3. Šlo naj bi za severnokorejsko različico ruske vodene protitankovske 9M133 Kornet. Ameriški The National Interest navaja, da je tank relativno primerne velikosti in kompakten, kar je prednost za oklepna bojna vozila, ki se spopadajo s prečkanjem hribovitih in goratih območij Korejskega polotoka. M2020 naj bi imel tudi več sredstev za zaščito pred protitankovskimi izstrelki.

Severnokorejska vaja je sicer vključevala enote, ki so nameščene v bližini južnokorejske meje in sovpada z letnimi vojaškimi vajami ZDA in Seula. Kim je te vaje označil za provokativne, vzanj pa predstavljajo "pripravo za invazijo na Severno Korejo".

11-dnevne vaje na jugu, ki letos vključujejo dvakrat več vojakov kot lani, imajo za cilj "odvračanje jedrske grožnje s severa". Vaje vključujejo tudi zračne napade in prestrezanje projektilov, je povedal tiskovni predstavnik združenega načelnika južnokorejskega generalštaba Li Sung-jun. V Pjongjanu so vaje označili za nepremišljene.