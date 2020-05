Mediji: Kim Džong Un po operaciji srca v slabem zdravstvenem stanju

Govorice o slabem zdravstvenem stanju severnokorejskega voditelja Kim Džong Una so se začele širiti, ko se 15. aprila ni udeležil pomembnega dogodka ob obletnici rojstnega dne ustanovitelja države – njegovega dedka Kim Il Sunga .

Južnokorejsko ministrstvo za združitev poročanja ni želelo komentirati, neimenovani južnokorejski uradnik je za tamkajšnje medije dejal zgolj, da ni dokazov, da je Kim v slabem zdravstvenem stanju. Iz predsedniške palače pa so sporočili zgolj, da znotraj Severne Koreje niso zaznali nenavadnega dogajanja, ter da poročil ne morejo potrditi.

Medtem CNN navaja anonimnega ameriškega obveščevalca z "neposrednimi informacijami o zadevi" in poroča, da je severnokorejski voditelj po operaciji v kritičnem zdravstvenem stanju, njegovo življenje naj bi bilo ogroženo oziroma "v veliki nevarnosti", uradni Washington pa naj bi pozorno spremljal situacijo.

"Pretirano kajenje, debelost in izčrpanost so neposredni vzroki za Kimovo nujno kardiovaskularno operacijo," je anonimni vir dejal za Daily NK. Kimovo zdravstveno stanje naj bi se postopoma slabšalo že vse od avgusta.

Poznavalci previdni glede novih informacij

Pridobivanje informacij iz najbolj izolirane države sveta je sicer izjemno zahtevna naloga, še posebej kar se tiče informacij glede severnokorejskega voditelja, ki veljajo za ene najbolj varovanih skrivnosti.

Na poročila o Kimovem zdravstvenem stanju se je za AFP odzval Ahn Čan-il, prebežnik iz Seoula, in dejal, da operacija srca zahteva medicinsko opremo, ki je na voljo zgolj v prestolnici, ter da ne bi imelo smisla, da bi jo prestavljali."Nič še ni potrjeno, prezgodaj je še, da bi delali zaključke o njegovem zdravstvenem stanju." Nekateri drugi poznavalci ugibajo, da bi se Kim lahko umaknil iz javnosti kot previdnostni ukrep zaradi pandemije koronavirusa.

"V zadnjem času se je širila vrsta govoric o Kimovem zdravstvenem stanju. Če je v bolnišnici, bi to pojasnilo, zakaj ga ni bilo na proslavo,"je za CNN informacije komentiral Bruce Klingner, nekdanji namestnik vodje oddelka Cie za Severno Korejo. "A skozi leta se je pojavilo že več lažnih informacij o zdravstvenem stanju Kim Džong Una," dodaja.

Že leta 2014 je 36-letnik izginil iz javnosti za približno 40 dni, kar je sprožilo številne govorice, celo da je v državi prišlo do državnega udara, Kima pa da so strmoglavili z oblasti. Zatem se je znova pojavil, tokrat s palico za hojo. Med drugim so se nato vrstila ugibanja, da ima putiko.