Tujina

Jimmy Kimmel razburil Melanio: Sijete kot vdova v pričakovanju

Washington, 27. 04. 2026 18.35 pred 56 minutami 1 min branja 19

Avtor:
STA U.Z.
Izjava Melanie Trump v Beli hiši

"Naša prva dama, Melania, je tukaj. Poglejte Melanio, kako je lepa. Gospa Trump, sijete kot vdova v pričakovanju," se je na račun prve dame ZDA v parodiji pred večerjo dopisnikov Bele hiše pošalil komik Jimmy Kimmel. Po incidentu je ta Kimmla označila za strahopetca, ameriško televizijo ABC pa pozvala, naj ukrepa, saj da je namen njegove sovražne retorike razdeliti državo.

Jimmy Kimmel, ki mu je televizija ABC lani septembra za nekaj časa ukinila oddajo zaradi šal na račun odziva Trumpovih podpornikov na smrt konservativnega aktivista Charlieja Kirka, je parodijo pripravil dva dni pred večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, na katero je skušal vdreti oborožen moški. 

Kot je znano, so varnostniki pomembne udeležence, kot so Donald Trump, njegova soproga Melania in podpredsednik JD Vance, nemudoma odstranili iz dvorane.

Preberi še 'Pozabili so na Melanio'

Po domnevnem novem poskusu napada na Trumpa so konservativni aktivisti ponovno sprožili gonjo proti domnevno neprimernim šalam in izjavam, odzvala pa se je tudi prva dama, ki se v dvoboje z mediji in komiki praviloma ne spušča.

"Kimmlov monolog o moji družini ni komedija - njegove besede so jedke in poglabljajo politično bolezen v Ameriki," je zapisala na družbenem omrežju X. "Namen njegove sovražne in nasilne retorike je razdeliti našo državo," je poudarila.

Komika je ob tem označila za strahopetca, ki se skriva za ABC, ker ve, da ga bo mreža še naprej ščitila. "Dovolj je dovolj. Čas je, da ABC zavzame stališče. Kolikokrat bo vodstvo ABC še dopuščalo Kimmlovo grozno vedenje na račun naše skupnosti?" je še zapisala prva dama, ki je v nedeljo praznovala 56. rojstni dan.

melania trump jimmy kimmel šala abc televizija odziv

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
27. 04. 2026 19.36
Jimmiy Kimell je luzer.
Odgovori
-2
0 2
dannyer
27. 04. 2026 19.35
jimmi je slab, nima veliko gledalcev in se kot tipični skrajno lev norčuje z vse tudi takrat ko bi moral držati jezik. sam je strahopetec. colber pa lažnivc.
Odgovori
-1
1 2
Ana15
27. 04. 2026 19.33
Če bi pa njemu metel letel okoli glave se pa ne bi več smejal.
Odgovori
-2
1 3
Racional-ec
27. 04. 2026 19.25
Haha, Jimmy car 😂
Odgovori
-2
4 6
JOKS klub
27. 04. 2026 19.24
Ta nikoli ni bila dama ...
Odgovori
-4
3 7
sseebbaa
27. 04. 2026 19.21
kaj nas boli za to avstrijko
Odgovori
-2
4 6
proofreader
27. 04. 2026 19.21
V filmu Melanija je lepo pohvalila Slovenijo, naš kristal, oče je tudi spregovoril po naše.
Odgovori
+2
5 3
Noleani
27. 04. 2026 19.20
To je resnicno neprimerno. Ko smo včeraj gledali prestrašeni obraz Melanije in ob resnosti dogodka, je tako norčevanje iz tako resne situacije ob strahu, ki ga je včeraj prstala popolnoma neprimerno in obsojanja vredno. Zelo nizkotno.
Odgovori
+2
5 3
r h
27. 04. 2026 19.19
Pravilno jo je označil
Odgovori
+2
5 3
myomy
27. 04. 2026 19.13
Edina žena predsednika ZDA, ki ne zna angleško in edina Avstrijka, ki ne zna nemško.
Odgovori
-2
7 9
lokson
27. 04. 2026 19.09
A Kimmel, se je malce pošalil. Vi družbeno politični delavci, ste res neverjetni. Če bi to izjavil nekdo drug o npr. Kamali, bi pa točili solze zgražanja in oh in sploh. Da vas ni sram.
Odgovori
+2
8 6
Zmaga Ukrajini
27. 04. 2026 19.14
A ti misliš, da je resno mislil? Samo vprašam za prjatla...
Odgovori
-1
2 3
August Landmesser
27. 04. 2026 19.06
najbolj zanimivi so desnaci ...krulijo o meloniji kot oh in sploh....ona pa noče biti Slovenka in ne zna angleško pa je kvazi prva dama...heheheee...ja, na pločniku v milanu je bla nekaj dni nr 1 ...
Odgovori
-2
6 8
August Landmesser
27. 04. 2026 19.05
ja boga revca...najbolje da napiše pritožbo v matično državo Avstrijo...
Odgovori
-5
4 9
Arrya
27. 04. 2026 18.57
Kaj pa je rekel neresničnega? Babnci se na kilometer vidi, da je najbolj nesrečno bitje pod soncem, ko je v družbi Trumpa.
Odgovori
+2
10 8
proofreader
27. 04. 2026 18.53
Ti levi kvazi komiki so res šli čez vse meje. Sploh ker je imela Melanija včeraj rojstni dan.
Odgovori
-1
12 13
August Landmesser
27. 04. 2026 19.03
bolj naj desnace skrbi ljubezen melonije kaus ...koga briga njen avstrijski rojstni dan in praksa v Milanu
Odgovori
-2
4 6
