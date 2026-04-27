Jimmy Kimmel razburil Melanio: Sijete kot vdova v pričakovanju

Kot je znano, so varnostniki pomembne udeležence, kot so Donald Trump , njegova soproga Melania in podpredsednik JD Vance , nemudoma odstranili iz dvorane.

Jimmy Kimmel, ki mu je televizija ABC lani septembra za nekaj časa ukinila oddajo zaradi šal na račun odziva Trumpovih podpornikov na smrt konservativnega aktivista Charlieja Kirka , je parodijo pripravil dva dni pred večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, na katero je skušal vdreti oborožen moški.

Po domnevnem novem poskusu napada na Trumpa so konservativni aktivisti ponovno sprožili gonjo proti domnevno neprimernim šalam in izjavam, odzvala pa se je tudi prva dama, ki se v dvoboje z mediji in komiki praviloma ne spušča.

"Kimmlov monolog o moji družini ni komedija - njegove besede so jedke in poglabljajo politično bolezen v Ameriki," je zapisala na družbenem omrežju X. "Namen njegove sovražne in nasilne retorike je razdeliti našo državo," je poudarila.

Komika je ob tem označila za strahopetca, ki se skriva za ABC, ker ve, da ga bo mreža še naprej ščitila. "Dovolj je dovolj. Čas je, da ABC zavzame stališče. Kolikokrat bo vodstvo ABC še dopuščalo Kimmlovo grozno vedenje na račun naše skupnosti?" je še zapisala prva dama, ki je v nedeljo praznovala 56. rojstni dan.