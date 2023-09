Kimov stol zavrnili, zamenjali, očistili, razkužili in večkrat preizkusili

Ob tem so se mediji razpisali o številnih zanimivostih, na primer o tem, s kakšnim vlakom je Kim prispel, ruski časnik Kommersant pa je objavil tudi nenavaden posnetek. Ta prikazuje člana njegovega osebja, ki nosi bele rokavice ter skrbno briše črn stol. Z neznano snovjo je poškropil sedež, ročaje in noge, pa tudi okolico stola, medtem ko ga je kremeljski telesni stražar pri tem rahlo zmedeno opazoval, poroča Reuters. " Sodeč po vonju, ga je razkužil," piše časnik.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un , ki je s svojim oklepnim vlakom prispel v Rusijo, je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu zagotovil podporo v vseh njegovih odločitvah in sodelovanje "v boju proti imperializmu". Na srečanju, prvem po štirih letih, sta se zavzela za krepitev dvostranskih odnosov, Putin vidi tudi možnost vojaškega sodelovanja.

Kimov stol je bil tudi temeljito pregledan in več desetkrat stestiran, saj so se bali, da bi se pod težo severnokorejskega voditelja lahko polomil. Po poročanju južnokorejskih medijev Kim tehta okoli 130 kilogramov.

"Izkazalo se je, da je stol, na katerem je sedel, največja skrb severnokorejske strani," je zapisal dopisnik Kommersanta iz Kremlja Andrej Kolesnikov. "To je bilo vprašanje življenja in smrti – pa ne za njihovega vodjo, ampak zanje same," še je dodal.

Kimovi varnostniki – več kot 100 jih je prišlo z njim – po poročanju medijev menda niso bili zadovoljni s prvim stolom in so ga celo zavrnili. Ruska stran je nato priskrbela novega, popolnoma identičnega.