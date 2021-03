Kimova sestra posvarila ZDA

Mnogi v Seulu so odziv pričakovali. Severna Koreja namreč običajno reagira, ko Južna Koreja in ZDA izvajata skupne vojaške vaje. Včasih je to v obliki raketnega testa. Ob drugih priložnostih, kot je ta, pa se na tako imenovane"vojne igre" odzove z nizom jeznih besed. Kim Yo-jong je mlajša sestra Kim Džong-una in edina od njegovih bratov in sester, ki velja za tesnega in močnega zaveznika. Prav tako je že nekaj časa priljubljeni napadalni pes brata in ta izjava ni nobena izjema. V svojih pripombah cilja na dve tarči: skupne vaje ter obisk ameriškega državnega sekretarja in vodje obrambe v Seulu. Z odzivom pa Washingtonu in Seulu vsaj daje vedeti, da Pjongjang gleda in posluša, kljub temu da se ne odziva na nedavne poskuse Bele hiše za vzpostavitev diplomatskih stikov. Kim Yo-jong sicer ni natančno pojasnila, kaj bi naredila Severna Koreja, če ji ne bi bilo všeč, kar bi slišala na teh srečanjih, ampak je rekla le – bili ste opozorjeni.

Severna Koreja in ZDA se še vedno prepirata glede severnega jedrskega in balističnega raketnega programa. Jedrske ambicije Severne Koreje naj bi bile na dnevnem redu tudi med tedenskim obiskom ameriškega državnega sekretarja Anthonyja Blinkna in obrambnega ministraLloyda Austina v Južni Koreji in na Japonskem. Joe Bidenpaje že napovedal pregled politike Severne Koreje, ki naj bi jo predstavil prihodnji mesec. Med volilno kampanjo je Kima imenoval "razbojnik"in dejal, da se mora severnokorejska jedrska razorožitev zgoditi, preden se lahko sprostijo gospodarske sankcije ZDA in OZN.

Odnosi med ZDA in Severno Korejo so se zaostrili leta 2017, ko je Severna Koreja preizkusila rakete velikega dosega, ki bi lahko prizadele ameriška mesta. Napetosti so se umirile, ko si je predsednik Donald Trumpželel razviti osebne odnose s Kimom. Toda velika srečanja – vključno z vrhovi v Singapurju in Vietnamu – niso uspela prebiti slepe ulice zaradi jedrske razorožitve in sankcij.