Kinžali in Kalibri znova nad Ukrajino

Rusija je sprožila nov obsežnejši raketni napad na Ukrajino. Po številu aktiviranih nosilcev raket sicer ne gre za enega večjih napadov, vendar so se alarmi za zračni napad oglasili po vsej državi. Predvsem zato, ker so v zraku letala Mig-31, ki nosijo rakete Kinžal. Po prvih podatkih so v napad vključene ladje črnomorske flote z vodenimi raketami kalibr, strateški bombniki Tu-95 z vodenimi raketami kh-101 ter omenjeni večnamenski lovci Mig-31 s hipersoničnimi raketami kinžal. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija napadla z več kot 30 raketami.

Po prvih informacijah poročajo o eksplozijah iz Kremenčuga, Poltave, Harkova in Odese, kjer imajo težave z oskrbo z električno energijo in vodo. Glasno je bilo tudi kijevskem predmestju Borispol, kjer se nahaja mednarodno letališče. Vojaško letališče Starokonstantinov v regiji Hmelnitski naj bi bilo prav tako tarča raketnega napada. Zračni obrambi v Odesi je uspelo sestreliti vsaj eno raketo. V regiji Ivano-Frankovsk so zabeležili več eksplozij, predvsem bližini mesta Burštin, kjer se nahaja termoelektrarna.