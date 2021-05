Vrnitev kultnega slovenskega kioska v središče New Yorka

Kiosk K67 je že od šestdesetih let prejšnjega stoletja nepogrešljiv na slovenskih in vzhodnoevropskih ulicah. Po načrtu slovenskega arhitekta Saše J. Mächtiga jih je podjetje Ingrad izdelalo 7500. Večina enot je bila prodana v druge jugoslovanske republike in vzhodno Evropo. Nekaj so jih prodali tudi v Avstralijo, Novo Zelandijo in Japonsko. En primerek imajo tudi v Berlinu, kjer služi kot najmanjša restavracija v nemški prestolnici.

Mächtig je ob razstavi leta 2019 v New Yorku za STAdejal, da je njegov kiosk primer industrijskega izdelka, usmerjenega na človeka, ki se z leti večinoma ni spremenil in mu kiosk še vedno ustreza, saj mu zagotavlja tisto minimalno delovno mesto. Evolucija ga ni povozila in zasnova kioska iz leta 1966 je preživela. Je pa drugačna usoda dočakala podjetje Ingrad, ki ni preživelo.

V kioskih so se poleg tobačnih izdelkov in časopisov včasih prodajali še ulična hrana, sladoled in smučarske vozovnice, tam se je plačevala parkirnina. Na nekaterih športnih dogodkih so jih uporabljali tudi radijski in televizijski komentatorji, v njih pa so popravljali tudi čevlje. Najbolj prepoznavna barva je rdeča in tudi Mächtigov kiosk so ob prihodu v New York "preoblekli" v rdečo.

Trafika zabave v centru mesta

Skupina Times Square Arts je v tem mesecu združila moči z radijsko platformo The Lot Radio pri organizaciji dogodka Times Square Transmission 2021. V sklopu tega bo slovenski kiosk, ki je leta 2019 prispel v New York iz Zgornjih Jarš, vsak dan od 10. do 22. ure služil kot DJ-kabina."Gre za praznovanje širine in globine zgodb, okusov, zvrsti, osebnosti in nadarjenosti mednarodne glasbene skupnosti," so zapisali organizatorji dogodka.