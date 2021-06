Kipar iz elektronskih odpadkov oblikoval podobe voditeljev G7

Kipar Joe Rush bi rad s kipom opozoril na to, da je treba omogočiti lažjo ponovno uporabo in reciklažo elektronskih naprav. "Elektronske naprave morajo postati lažje popravljive ali pa moramo poskrbeti, da bodo bolj obstojne, ker toliko naprav pristane na odlagališčih," je dejal.

Med sedmimi voditelji, ki so upodobljeni v skulpturi, so britanski premier Boris Johnson, japonski premier Yoshihide Suga, francoski predsednik Emmanual Macron, italijanski premier Mario Draghi, kanadski premier Justin Trudeau, nemška kanclerka Angela Merkel in ameriški predsednik Joe Biden.

Rush je pojasnil, da so kip postavili na zelo vidno lokacijo nasproti hotela Carbis Bay, kjer naj bi bil vrh ta konec tedna. Kot je dejal, upa, da bodo upodobljeni voditelji tako kip lažje opazili.

"Skulptura bo usmerjena proti njim in upamo, da se bo dotaknila njihove vesti in jih opomnila, da smo pri borbi z odpadki vsi na istem čolnu,"je dejal in dodal, da je ključno sporočilo, naj se pogovorijo in uredijo to zmešnjavo z odpadki.