Na Kiribatih, državi brez covida, pristalo letalo s 36 okuženimi

Na Kiribate je z letalom iz Fidžija priletelo 56 potnikov, od tega so okužbo potrdili pri 36 potnikih. Vsi so v izolaciji v karantenskem centru in se dobro počutijo, poroča The Guardian.

V torek pa so okužbo potrdili tudi pri varnostniku v centru, zato je država že uvedla dvotedensko policijsko uro in druge ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, med drugim obvezna uporaba zaščitne maske, medsebojna razdalja in posebne vozovnice za cepljene za potovanja izven prestolnice Tarava.

Zaprli bodo tudi šole

Okužbo so nato potrdili še pri dveh osebah, ki sta bili v stiku z okuženim varnostnikom, zato so izolirali kar celotno vas, kjer so okuženi prebivali. V četrtek so nato potrdili še dva nova primera, zato je vlada naznanila, da bo s ponedeljkom v državi, kjer doslej niso zabeležili primerov okužb s covid-19, začne veljati strogo zaprtje. Prebivalci bodo svoje domove lahko zapustili le za opravljanje osnovnih storitev, med drugim bodo zaprte tudi šole.

Kot poročajo mediji, je v državi zavladala panika, saj novice o okuženem varnostniku in turistih oblasti niso uradno objavile, temveč je novica v javnost pricurljala. "Starši smo zaskrbljeni, saj za razliko od nas, otroci niso cepljeni, na otoku tudi nimajo dostopa do cepiva," je zaskrbljen 32-letni učitelj in oče treh otrok Kareaua Nawaia in dodaja, da je bilo le še vprašanje časa, kdaj bodo Kiribati potrdili prvi primer okužbe. Vsekakor pa bi lahko ta vnos okužbe preprečili, če bi upoštevali epidemiološko sliko Fidžija, ki se spopada s tretjim valom, meni domačin.

Kje so se okužili potniki?

Nekateri prebivalci so medtem zaskrbljeni, da je bil ukrep zaprtja države sprejet prepozno. Neznanka ostaja tudi izvor okužbe pri turistih. Pred letom so bili v dvotedenski izolaciji in redno testirani, na letalo pa so jih spustili le ob dokazilu, da so bili na testu negativni.

Tamkajšnja vlada je prejšnji mesec sicer sporočila, da je prvi odmerek cepiva prejelo 93,4 odstotka prebivalcev, ki so starejši od 18 let, drugi odmerek pa je prejelo le 53,1 odstotka prebivalcev.