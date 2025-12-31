Po svetu se vrstijo spektakli: Kiribati že vstopili v 2026

Slovesnosti ob vstopu v novo leto se bodo po svetu zvrstila v naslednjih 26 urah, kolikor potrebuje cel svet, da vstopi v novo leto. Ob 11. uri po srednjeevropskem času je približno 7300 prebivalcev kiribatskega otoka Kiritimati pozdravilo novo leto, samo 15 minut kasneje so se jim pridružili na Chathamskih otokih, ki pripadajo Novi Zelandiji. Otoki z nekaj več kot 700 prebivalci ležijo približno 800 kilometrov vzhodno od Nove Zelandije in imajo svoj časovni pas.

7300 prebivalcev kiribatskega otoka Kiritimati je najprej vstopilo v leto 2026. FOTO: Profimedia

Opoldne po srednjeevropskem času pa bodo v leto 2026 vstopili tudi na Novi Zelandiji ter v otoških državah Samoa in Tonga, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nato bo v avstralskem Sydneyju večtisočglava množica ob 14. uri po srednjeevropskem času novo leto pričakala s tradicionalnim spektakularnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu. Pri tem naj bi v nebo izstrelili devet ton pirotehnike. Prazničen dogodek pa bo letos potekal v senci nedavnega napada na priljubljeni plaži Bondi, ko sta oče in sin pred dvema tednoma ubila 15 ljudi na praznovanju judovskega praznika hanuke.

Ognjemet v Sydneyu nekaj ur pred koncem leta 2025. FOTO: Profimedia

Uro pred polnočjo se bodo tako v Sydneyju z minuto molka spomnili žrtev napada, pristaniški most pa bo zasijal v beli barvi kot simbol miru in enotnosti. Mestne oblasti so ljudi pozvale, naj takrat z lučkami na telefonu osvetlijo pristanišče kot simbol solidarnosti z judovsko skupnostjo in vsemi prizadetimi. So pa odpovedali ognjemet na priljubljeni plaži Bondi, ki se ga je običajno udeležilo 15.000 ljudi. V mestu bo tudi okrepljena policijska navzočnost. Tudi v Evropi bodo potekala številna praznovanja na prostem z bogatim spremljevalnim programom ter ognjemeti, ki pa bodo ponekod zaradi varnosti okrnjeni.

Svet pozdravlja leto 2026 FOTO: AP

Kdo bo zadnji?