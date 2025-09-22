Kirkova vdova v objemu Trumpa: Odpuščam moškemu, ki mi je ubil moža

"Charlie ni sovražil svojih nasprotnikov. Želel jim je celo vsega dobrega. V tem se razlikujeva - jaz sovražim svoje nasprotnike in jim ne želim ničesar dobrega," je na slovesnosti v spomin na ubitega konservativnega aktivista Charlieja Kirka dejal ameriški predsednik Donald Trump. Spregovorila je tudi vdova Erika Kirk, ki je dejala, da odpušča moškemu, ki je osumljen umora njenega moža. Na stadionu so pred več deset tisoč podporniki spregovorili tudi drugi člani vlade.

Ameriški predsednik Donald Trump je desničarskega aktivista Charlieja Kirka opisal kot predanega moža, očeta, sina, kristjana in domoljuba z zdravo pametjo, ki se je zavzemal "za Boga in domovino, pravico in razum", zaradi česar naj bi bil tudi umorjen. Napovedal je, da mu bo na posebni slovesnosti kmalu podelil predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno priznanje v ZDA. Je pa med drugim v svojem govoru dejal, da se vsaj v enem vidiku ni strinjal s pogledom Kirka: "Bil je misijonar s plemenitim duhom in velikim, velikim namenom. Ni sovražil svojih nasprotnikov. Želel jim je najboljše. V tem se razlikujeva - jaz sovražim svoje nasprotnike."

Ob tem se je opravičil Kirkovi vdovi, češ da to na žalost ni v njegovem DNK. "Erika, morda me lahko z organizacijo prepričaš, da to ni prav. Ampak svojih nasprotnikov ne prenesem," je dodal. Predsednik ZDA, ki je Kirka označil za mučenika za svobodno Ameriko, je njegovo soprogo ob zvokih domoljubne glasbe in glasnem ploskanju občinstva povabil na oder in jo tesno objel.

Spregovorila je tudi Erika Kirk, ki je medtem morilcu svojega moža javno odpustila. "Moj mož Charlie je želel rešiti mlade moške, takšne, kot je tisti, ki mu je vzel življenje. Temu moškemu, temu mladeniču, odpuščam. Odpuščam mu, ker je tako storil Kristus. In ker bi tako storil Charlie," je dejala. Opisala je tudi trenutke, ko je po streljanju v bolnišnici zagledala svojega moža. Kirkova vdova je sicer po smrti moža prevzela vodenje njegove politične organizacije Turning Point USA, s katero je Trump na svojo stran pridobil velik del ameriške mladine.

Na slovesnosti tudi Elon Musk

Trumpov politični svetovalec, ki v Beli hiši skrbi za pregon priseljencev, Stephen Miller, je napovedal ostre ukrepe proti levi politični opoziciji, s katerimi naj bi rešili zahodno civilizacijo. Čeprav je Trump večkrat umor Kirka povezal s političnim nasiljem, ki naj bi ga podžigala skrajna levica, pa je več virov, seznanjenih s preiskavo, za NBC News povedalo, da preiskovalci povezave med strelcem in levičarskimi skupinami še niso odkrili.

Na slovesnosti so nastopila skoraj vsa znana imena iz Trumpove politične orbite, ki so svoje govore nadaljevali v podobnem slogu kritik leve politike. Med drugim so spregovorili ameriški podpredsednik JD Vance, nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti Tulsi Gabbard, obrambni minister Pete Hegseth, konservativni komentator Tucker Carlson in drugi.

Na pogrebni slovesnosti je bil ob Trumpu tudi njegov nekdanji vodja urada za vladno učinkovitost Elon Musk, s katerim sta se javno sprla. Tokrat sta si segla v roke in se pogovarjala. Musk je po Kirkovem umoru na svojem družbenem omrežju začel prav tako napadati politično levico in transspolne osebe. Obtoženi morilec Robinson je bil v razmerju s transspolno osebo, ki sodeluje s preiskavo. Za umor 10. septembra na univerzi v državi Utah je obtožen 22-letni Tyler Robinson.