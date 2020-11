Kirurg 10-letniku odstranil tumor med klavirsko spremljavo

Nevrokirurg je za televizijo RAI dejal, da je bila operacija res nekaj posebnega in zanj "magična izkušnja", saj je glasba v prostor prinesla popolno harmonijo. Poseg je minil brez zapletov, deček pa je že v postoperativni negi in se počuti dobro. Kirurg je na vprašanje novinarjev, ali se strinja s tem, da ima lahko glasba vpliv na zdravje oziroma počutje, dejal, da je s pomočjo aparatur, na katere je bil med operacijo priključen desetletnik, opazil, da je imela glasba na dečka vpliv kljub temu, da je bil v globoki splošni anesteziji. Med snemanjem možganske aktivnosti so namreč opazili, da so se ob glasbenih premorih spremenili možganski valovi.

Toso je že nekaj dni pred operacijo na svoji spletni strani napovedal dogodek in pozval vse, naj tisti dan mislijo na dečka in nevrokirurga, ki bo opravljal poseg, da se bo vse skupaj srečno odvilo. Prav tako se je pred posegom srečal z dečkom. Kot je Toso dejal za Anso, deček sicer nad glasbo molekularnega biologa ni preveč navdušen, saj ima raje bolj živahne melodije.