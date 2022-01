Kirurg brez privolitve na spletu skušal prodati rentgensko sliko svoje pacientke

Emmanuel Masmejean se zdaj sooča s pravnim postopkom in morebitnimi obtožbami zaradi neprimernega ravnanja. Ortopedski kirurg v bolnišnici Georges Pompidou je pacientko na spletni strani z NFT-ji opisal kot mlado žensko, ki je med masakrom leta 2015 v Parizu, ki so ga izvedli pripadniki Islamske države, izgubila svojega fanta.

NTF je zdaj sicer umaknjen iz prodaje, odvetnik pacientke pa je dejal, da je bila povsem šokirana, ko je izvedela, kaj je storil zdravnik. "Temu zdravniku, ki se očitno ni obremenjeval s kršenjem zdravniške dolžnosti ​do varovanja zasebnosti bolnikov, se je, izgleda, zdela dobra ideja, da podrobno opiše njeno življenje, tako da se jo bo dalo povsem prepoznati," je zapisal v izjavi za medije.

Vodja pariških javnih bolnišnic Martin Hirsch je v soboto zapisal, da je bila zoper kirurga vložena kazenska in poklicna ovadba zaradi njegovega gnusnega vedenja. "To dejanje je v nasprotju z zdravo strokovno prakso, ogroža prakso varovanja osebnih podatkov in je v nasprotju z vrednotami pariških bolnišnic in javnih storitev," je zapisal v sporočilu, poslanem osebju, ki ga je delil na Twitterju.