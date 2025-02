Kirurg, ki je zlorabil 299 pacientov, priznal, da je delal 'ostudne stvari'

74-letni kirurg, obtožen zlorabe 299 oseb, večinoma otrok, je francoskemu sodišču priznal, da je počel "ostudne stvari" in dodal, da je pripravljen za svoja dejanja prevzeti odgovornost. Na sodišču se bodo osredotočili tudi na dejstvo, da je bil zaradi posedovanja fotografij spolne zlorabe otrok obsojen že leta 2005, njegovi delodajalci, strokovno telo zdravnikov in ministrstvo za zdravje pa so za to vedeli in niso ukrepali, on pa je še naprej delal z otroki.

Kot smo že poročali, tožilstvo Joelu Le Scouarnecu očita, da je v 30-letni karieri posilil ali spolno zlorabil 299 žrtev, katerih povprečna starost je bila 11 let. Poleg tega je svoja dejanja zapisal v zvezke. "Počel sem ostudne stvari," je v ponedeljek, na dan začetka sojenja, 74-letnik povedal sodišču v Vannesu, poroča The Guardian. Dejal je, da se "popolnoma zaveda, da žrtve teh ran ne bodo mogle izbrisati ali zaceliti" in da je pripravljen "prevzeti odgovornost" za svoja dejanja. Skoraj noben od otrok se zlorabe ni zavedal, dokler na njihova vrata ni potrkala policija in jim pokazala zapise pod njihovimi imeni iz "črnih knjižic", ki so jih našli pri Le Scouarnecu doma. Svoje žrtve je zlorabljal med letoma 1989 in 2014, ko je delal v več kot desetih zasebnih in javnih bolnišnicah v Bretanji in drugih delih zahodne Francije.

Leta 2017 so ga sosedje v Jonzacu, severno od Bordeauxa, prijavili policiji. Leta 2020 je bil obsojen zaradi posilstva ali spolnega napada na štiri otroke, vključno z mlado pacientko v bolnišnici. Obsojen je bil na 15 let zaporne kazni in tudi trenutno je v zaporu. Med hišno preiskavo so policisti našli trde diske z več kot 300.000 fotografijami in videoposnetki, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, ter zvezke s podatki o domnevni zlorabi pacientov. Policisti so pod talnimi deskami odkrili tudi zbirko lutk, nekatere v naravni velikosti. V enem zapisu naj bi Le Scouarnec zapisal: "Sem pedofil in vedno bom." Kako je možno, da je kljub temu, da je bil obsojen, še naprej delal z otroki? Sojenje, ki bo predvidoma trajalo štiri mesece, se bo ukvarjalo tudi z vprašanjem, kako je možno, da je kljub temu, da je bil leta 2005 obsojen in štirimesečno pogojno obsojen zaradi posedovanja slik spolne zlorabe otrok, še naprej lahko delal z otroki. O tem so bili namreč obveščeni njegovi delodajalci in strokovno telo zdravnikov L'Ordre des Médecins ter francosko ministrstvo za zdravje, vendar niso nikakor ukrepali.