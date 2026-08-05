Kirurg med operacijo napačno 'zvezal' črevesje

Kirurg Yasser Adly Abdel Rahman je v bolnišnici Royal Oldham na severu Anglije 25. avgusta 2020 delal kot nadomestni kirurg. Tistega dne je operiral mladega moškega, ki je potreboval nujni poseg na črevesju. Pri tem pa je storil hudo zdravniško napako. Po posegu je namreč črevesje v trebušni votlini "zvezal" tako, da je ustvaril zaprto "krožno zanko", poroča BBC. Vsebina iz pacientovega želodca je potovala v črevesje, nato pa se je prebavljena iz črevesja znova vrnila v želodec.

Pacient je po posegu prestajal neobvladljive bolečine in bi lahko umrl, če ne bi drugi kirurg opravil novo operacijo in popravil napako, so priče povedale na zaslišanju Sodišču za zdravniške delavce (MPTS). Rahman ni nikoli pomislil, da bi lahko bile bolečine posledica kirurškega posega, kljub temu, da so pacientovi starši in drugi zdravniki izrazili zaskrbljenost.

Zdravniški izvedenec, nekdanji splošni zdravnik in kolorektalni kirurg, je pozdaril, da postopek, ki ga je izvedel kirurg, "človeku ni znan" in da je bila njegova napaka "najhujša možna".