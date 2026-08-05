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Kirurg med operacijo napačno 'zvezal' črevesje

Manchester, 05. 08. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Kirurg

Zdravniško sodišče v Manchestru je odločilo, da se kirurgu odzvame licenca in prepove zdravniško delo po hudi napaki, ki jo je storil med operacijo. Mlajšemu pacientu je namreč napačno 'zvezal' črevesje in s tem resno ogrozil njegovo življenje.

Kirurg Yasser Adly Abdel Rahman je v bolnišnici Royal Oldham na severu Anglije 25. avgusta 2020 delal kot nadomestni kirurg. Tistega dne je operiral mladega moškega, ki je potreboval nujni poseg na črevesju. Pri tem pa je storil hudo zdravniško napako. Po posegu je namreč črevesje v trebušni votlini "zvezal" tako, da je ustvaril zaprto "krožno zanko", poroča BBC. Vsebina iz pacientovega želodca je potovala v črevesje, nato pa se je prebavljena iz črevesja znova vrnila v želodec.

Pacient je po posegu prestajal neobvladljive bolečine in bi lahko umrl, če ne bi drugi kirurg opravil novo operacijo in popravil napako, so priče povedale na zaslišanju Sodišču za zdravniške delavce (MPTS). Rahman ni nikoli pomislil, da bi lahko bile bolečine posledica kirurškega posega, kljub temu, da so pacientovi starši in drugi zdravniki izrazili zaskrbljenost. 

Zdravniški izvedenec, nekdanji splošni zdravnik in kolorektalni kirurg, je pozdaril, da postopek, ki ga je izvedel kirurg, "človeku ni znan" in da je bila njegova napaka "najhujša možna".

Kirurg
Kirurg
FOTO: Shutterstock

Rahman, ki je leta 1993 diplomiral na univerzi Ain Shams v Kairu v Egiptu, se obravnave ni udeležil in ni imel pravnega zastopnika. Trdi, da je med "lovom na čarovnice" po operaciji izbran za "grešnega kozla". 

MPTS je julija 2021 izdal odredbo, s katerim so omejili njegovo zdravniško delo. A Rahman je kršil pogoje odredbe in se februarja 2022 zaposlil kot nadomestni kirurg v kliniki Affidea Express Care na Irskem. Kršitev te odredbe je dodatna oteževalna okoliščina, zato je sodišče prejšnji mesec sklenilo, da je ravnanje kirurga v osnovi nezdružljivo z zdravniško licenco in ga izbrisalo iz zdravniškega registra. To pomeni, da ne more več opravljati zdravniškega dela. 

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