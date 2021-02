Kirurg sredi operacije na zaslišanju preko Zooma: Pripravljen sem, kar nadaljujte

Zdravstveni odbor Kalifornije je kasneje v izjavi zapisal, da bodo incident preučili. "Pričakujemo, da zdravniki pri zdravljenju svojih pacientov upoštevajo standarde oskrbe,"so pojasnili.

Scott Green se je v četrtek na virtualni sodni obravnavi pojavil sredi operacijske dvorane, oblečen v kirurško opravo. Preden so pričeli z zaslišanjem, je sodni uradnik lepotnemu kirurgu dejal: "Pozdravljeni, gospod Green. Ste pripravljeni na zaslišanje? Videti je, kot da ste v operacijski sobi."Green mu je na to odgovoril: "Drži. Stojim v operacijski sobi, sem sredi operacije in sem pripravljen na zaslišanje. Kar nadaljujte."Uradnik je Greena opozoril, da se zaslišanje prenaša v živo po spletu, ker morajo biti v primerih prometnega prekrška posnetki dostopni za javnost. Policist, ki je bil prav tako poklican na zaslišanje, je ob pogledu na zdravnika dvignil obrvi.