Kirurgi v Romuniji med operacijo zažgali bolnico z rakom

66-letna pacientka je bila v bolnišnico Floreasca sprejeta, ker je imela raka trebušne slinavke in je bila na vrsti za operacijo, ki bi ji podaljšala življenje. Osebje je žensko pripravilo na operacijo in so jo s pomočjo dezinfekcijskega sredstva, ki vsebuje alkohol, tudi razkužili. Kirurg se je nato pripravil, da bo zarezal, a ker je uporabljal električni skalpel, se je pri stiku s kožo alkohol vžgal in pacientka je zagorela kar na operacijski mizi.

Na 40 odstotkih telesa je utrpela opekline, teden dni pozneje pa je v bolnišnici umrla, poroča BBC. Primer zdaj preiskujeta tudi policija in tožilstvo, družina žrtve je romunskim medijem povedala, da jim niso sporočili "resnosti napake" ali podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo – le da je šlo za"nesrečo".

"Iz tiska smo izvedeli nekaj podrobnosti, druge podrobnosti pa smo izvedeli na televiziji,"so povedali. "Ne obtožujemo, samo želimo razumeti, kaj se je zgodilo,"še piše BBC. Zdravstveni minister Victor Costacheje obljubil, da bodo preučili "travmatični" incident. "Upamo, da se bomo naučili iz te mučne epizode,"je dejal v izjavi. "Tako jaz kot ekipa ministrstva za zdravje, s katero se usklajujem, bomo storili vse, da bi razvozlali, kako je do incidenta prišlo."