Kirurgi v Rusiji kar med požarom izvedli operacijo srca

Kirurška ekipa v ruski bolnišnici je pokazala izjemno predanost svojemu delu. Medtem, ko so se gasilci borili z ognjenimi zublji, ki so požirali streho te stavbe, je osem zdravnikov in sester uspešno operiralo srce enega od pacientov. Šele po končanem delu so stavbo zapustili. Za pogumno dejanje bodo prejeli posebna priznanja.

Ko je v bolnišnici v ruskem kraju Blagoveshchensk zagorelo, so gasilci evakuirali več kot 120 ljudi. Nihče ni bil poškodovan. Ena zdravniška ekipa pa kljub temu ni prekinila z delom in je ob pomoči nujnega električnega kabla, povezanega v pritlično operacijsko dvorano, nadaljevala z nujno operacijo srca, poroča BBC.Šele ko so z operacijo uspešno zaključili, so tega pacienta evakuirali. icon-expand Požar v ruski bolnišnici naj bi nastal zaradi kratkega stika, ogenj pa se je skozi leseno streho hitro širil. FOTO: AP V dve uri trajajoči operaciji, ki se je začela tik pred izbruhom požara, je sodelovalo osem zdravnikov in sester. "Moja ekipa je naredila vse, da bi tej osebi rešila življenje," je ob tem ponosno dejal glavni kirurg Valentin Filatov. Zdravnica Antonina Smolinapaje povedala, da med osebjem kljub delu v takšnih izrednih razmerah ni bilo nobene panike. icon-expand Operiranega pacienta so evakuirali zadnjega. FOTO: AP Rusko ministrstvo za izredne razmere je sporočilo, da je bila bolnišnica zgrajena leta 1907, v carskem obdobju, požar pa se je "kot blisk" razširil skozi leseni strop stavbe. Domneva se, da je zagorelo zaradi kratkega stika. Amurski regionalni guverner Vasilij Orlov je že pohvalil strokovnost in profesionalnost kirurške ekipe ter gasilce, ki so požar uspešno pogasili. Prejeli bodo tudi posebna priznanja. Gre sicer za edino bolnišnico v regiji, ki ima specializirano kardiološko enoto, še poroča BBC. icon-expand