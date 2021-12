Kirurginja, ki je amputirala napačno nogo, mora plačati 2700 evrov kazni

Moški je maja prišel na načrtovano operacijo na kliniko v Freistadtu, kjer naj bi mu amputirali levo nogo, a mu je kirurginja pomotoma odstranila desno. Napako so odkrili šele dva dni po posegu, ko je zdravstveno osebje oskrbovalo rano. Bolniku so nato amputirali še levo nogo.

Direktor bolnišnice se je za dogodek javno opravičil in dejal, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin, ki jih na kliniki obžalujejo.

Primer je romal na sodišče, to pa je v sredo odločilo, da je kirurginja kriva napake iz malomarnosti in da mora zaradi škode, ki jo je povzročila, plačati kazen v višini 2700 evrov. Kirurginja je na sodišču v svoj zagovor dejala, da je bila njena napaka posledica niza neustreznih komunikacij med samim posegom. Na vprašanje, zakaj je označila desno nogo in ne levo, pa je odgovorila, da ne ve.

Po dogodku je bila kirurginja premeščena na drugo kliniko.

Takšni primeri sicer niso pogosti, a se žal še vedno dogajajo.