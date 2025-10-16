Svetli način
Tujina

Kirurginja zanika, da je hčerki dovolila izvrtati luknjo v lobanjo pacienta

Gradec, 16. 10. 2025 08.18 | Posodobljeno pred 1 uro

Na sodišču v Gradcu se je začelo sojenje nevrokirurginji, ki je obtožena, da je svoji hčerki lani dovolila sodelovanje pri operaciji. Tedaj 12-letno dekle naj bi v operacijski dvorani izvrtalo luknjo v lobanjo pacienta. Tako nevrokirurginja kot kirurg, ki je sodeloval pri operaciji, krivde ne priznavata. Ona naj ključnega trenutka sploh ne bi videla, on pa trdi, da je vrtal sam, otrok pa je "le položil roko" na njegovo.

Incident se je domnevno zgodil 13. januarja lani. Tožilstvo je proti nevrokirurginji in kirurgu, ki je sodeloval pri posegu, vložilo obtožnico zaradi povzročitve telesne poškodbe. Oba sta se na sodišču izrekla za nedolžna, poročajo avstrijski mediji.

Pacient je bil 33-letni kmet, ki so ga s hudo poškodbo možganov po gozdarski nesreči urgentno operirali v kliniki v Gradcu. Poseg je potekal brez zapletov, nato pa je nevrokirurginja, ki je takrat še opravljala specializacijo, v operacijsko sobo pripeljala svojo hčer. Kot je razvidno iz obtožnice, ji je v roke dala kraniotom – kirurški vrtalnik, s katerim je v pacientovo lobanjo naredila luknjo za vstavitev sonde.

(slika je simbolična)
(slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Po besedah tožilke Julie Steiner naj bi se nevrokirurginja pozneje medicinskim sestram pohvalila, da je njena hči pravkar "izvrtala svojo prvo luknjo". Tožilstvo priznava, da operacija sicer ni imela negativnih posledic za pacienta, kljub temu pa to ne pomeni zmanjšanja teže tega dejanja. "Ne podcenjujte tveganja!" je dejala po poročanju Kurirja in dodala, da to kaže na "izjemno pomanjkanje spoštovanja do pacienta". 

Nevrokirurginja trdi, da ni videla ničesar

Odvetnik nevrokirurginje Bernhard Lehofer je izrecno poudaril: "Otrok ni vrtal!" Po njegovih besedah je imel nadzor nad vrtanjem ves čas kirurg. "Ni bila dobra ideja, da je hčerko pripeljala v operacijsko sobo, a za to napako zdaj plačuje že skoraj dve leti! 

Nevrokirurginja pa je povedala, da se je njena hči tisti dan učila na urgenci in da jo je na njeno prigovarjanje vzela s seboj na operacijo. Trdi, da ključnega trenutka z vrtalnikom ni dobro videla, saj je stala zadaj, zamotil jo je telefon. Kot trdi, sploh ni videla, ali je otrok imel roko na vrtalniku. Povedala je še, da je bilo njeno hvalisanje medicinskim sestram laž, ki jo je rodil njen "prekleto neumni materinski ponos".

"Zakaj ste pritiskali na svojega kolega, naj molči?" je želela vedeti tožilka. "Želela sem ga zaščititi," se je glasil odgovor.

Kirurg: Vrtal sem sam, deklica je le položila roko na mojo

Odvetnik Michael Kropiunig, ki zastopa drugega zdravnika, pa je poudaril, da njegov klient ni vedel za otrokovo starost. "Dovolil ji je, da je – medtem, ko je on vrtal, položila roko na njegovo, vendar to v kazenskem postopku ni pomembno," je dejal.

Tudi kirurg se ne čuti krivega. Opisal je, kako se je njegova kolegica na koncu operacije obrnila stran, da bi opravila telefonski klic, deklica pa ga je nato vprašala: "Ali lahko pomagam?" Ko je vprašal njeno mater, naj bi mu odgovorila: "Zakaj pa ne?" Ni mogel natančno povedati, kje je bila otrokova roka – v vsakem primeru je bil on tisti, ki je vodil vrtanje.

Začetno zaslišanje prič tako še ni razjasnilo situacije. Hči obtožene je uveljavila svojo pravico do molka. 

Vodja oddelka za obvladovanje tveganj v bolnišnici je izjavil, da je od medicinske sestre slišal, da je otrok sodeloval pri operaciji, in ko je vprašal, kaj je počela, je medicinska sestra odgovorila: "No, vrtala je."

Vodja nevrokirurgije Stefan Wolfsberger pa je pričal, da je našel anonimno pismo, v katerem je bil opisan dogodek. "Nisem mogel verjeti," je dejal. Ko je s tem soočil obtoženega kirurga, je ta dejanje "čisto poklapan" priznal. "Vam je bilo jasno, da je deklica sama izvrtala luknjo?" ga je vprašala sodnica. On pa je odgovoril: "Še nikoli nisem slišal, da kdo ne bi sam izvrtal luknje." O dogodku je sicer povprašal tudi kirurginjo, ki pa je govorice označila za "klevetanje", je še dejal.

Sojenje se bo nadaljevalo decembra

Preiskava dogodka je bila sprožena, potem ko je več ljudi kirurginjo anonimno prijavilo. Čeprav je veliko zaposlenih v bolnišnici slišalo za incident, pa skoraj nihče ni nič videl. Ker morajo biti zaslišani še izvedenci, je bilo sojenje preloženo in se bo nadaljevalo 10. decembra.

Deklica ni kazensko odgovorna, kirurgu in nevrokirurginji pa v primeru obsodbe grozi zaporna kazen do enega leta ali pa za do 720 dni globe.

KOMENTARJI (27)

bb5a
16. 10. 2025 10.16
Mizar tud pusti otroku, da mal pohobla desko, obrtniška obrt pa to... Sej večina zdravnikov ma paciente za deske...
ODGOVORI
0 0
Tone 12345
16. 10. 2025 10.13
+2
Pa kaj ženski pade na pamet da 12 letnega otroka sploh pelje v operacijsko!ta mora imeti fejst razmerano p...
ODGOVORI
2 0
devlon
16. 10. 2025 09.57
+4
Njena 12-letna hči se je ta dan učila na urgenci (..česa? Previjanja barbik?!), nato pa šla v operacijsko, kjer je svoje roke položila na kirurgov sveder.
ODGOVORI
4 0
petka5
16. 10. 2025 09.49
+6
To da zdaj razlagajo, da je polozila punca roko na njegovo, dokazuje, da,se izmotavajo... kljucna nrodgovornost he ze, da je bil otrok sploh v operacijski... vzet licrnce obema
ODGOVORI
6 0
čebelinko
16. 10. 2025 09.48
+12
Izobražen ne pomeni tudi pameten. Je veliko inteligentnih ljudi, ki se jim pač ni dalo piflat. To sem se naučil v tistih parih letih, ko sem delal v JU (tudi z zdravniki). Saj iz svojega področja znajo, ko jih pa kaj takega vprašaš, da je treba misliti, pa zatrokirajo.
ODGOVORI
12 0
čebelinko
16. 10. 2025 09.50
+9
Kar hočem povedati je, da kaj tako neumnega ne pričakuješ od tako izobraženega človeka, pa vendar dejstvo, da je doktor ne pomeni prav veliko v sprejemanju splošnih odločitev.
ODGOVORI
9 0
Dragica Cegler
16. 10. 2025 09.44
+2
V Sloveniji je itak vse v redu,kar pa ni pa seveda ne smejo poročati.
ODGOVORI
3 1
rok1211
16. 10. 2025 09.43
+2
svasta
ODGOVORI
2 0
Trembalajek
16. 10. 2025 09.42
+13
Grozno. Hčerko pripelje v operacijsko, ji dovolijo vrtati v glavo, sama pa med takšno operacijo opravlja telefonski pogovor. Ali ginekolog tudi pripelje sina, da malo vrta luknjo?
ODGOVORI
13 0
Lev07
16. 10. 2025 09.39
+12
12 - letna hči se je učila na urgenci? Pa mami je toliko časa težila, da jo je vzela v operacijsko? Ni dobro videla, ker jo je zamotil telefon? V operacijski med operacijo?
ODGOVORI
12 0
Japa Jade
16. 10. 2025 09.34
+3
Pomanjkanje novic v Sloveniji ? Aja, kopi pejst pa prevod je lažje.
ODGOVORI
5 2
borjac
16. 10. 2025 09.32
+12
Vrana vrani ne izkljuje oči , zdravnik zdravnika nikoli ne zatoži , kaj pa sestre ??? one morajo tako ali tako biti tiho , po celem svetu je tako .
ODGOVORI
12 0
zdravnik007
16. 10. 2025 09.34
+2
to so sestre izforsirale, ne jih podcenjevati
ODGOVORI
4 2
BrainDance
16. 10. 2025 09.39
+2
Očitno čez mejo ni tako :D
ODGOVORI
2 0
vrtnar _
16. 10. 2025 09.20
-2
bi jo morala golobu,da mu izsesajo neumnosti iz glave
ODGOVORI
7 9
Japa Jade
16. 10. 2025 09.34
+6
Začni pri sebi, ti že na otročje tolče.
ODGOVORI
8 2
Pamir
16. 10. 2025 09.35
-1
Janšitom ni treba, prazne glave.
ODGOVORI
5 6
Blue Dream
16. 10. 2025 09.17
+6
Mogoče pa operacijska dvorana je prostor ki bi moral biti pod video nadzorom
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
16. 10. 2025 09.16
+5
Spomnim se serije o letalskih nesrečah Katastrofa v zraku ko je pilot prepustil krmilo svojemu otroku. Lahko si predstavljate kako se je končalo
ODGOVORI
5 0
ole ole
16. 10. 2025 09.15
+2
jejte veliko zalenjave in sadja, da boste imeli čim manj opravka z bogovi v belem.
ODGOVORI
4 2
Artechh
16. 10. 2025 09.17
+1
Sadje iz zelenjava iz trgovine je pa res zdrava ja vse 100x prepričano da se lepo sveti drugače noben ne kupi
ODGOVORI
3 2
Artechh
16. 10. 2025 09.22
+2
Prespricano *
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
16. 10. 2025 09.27
+2
ole ole se strinjam
ODGOVORI
3 1
Blue Dream
16. 10. 2025 09.28
+0
veliko sadja in zelenjave in malo ostalega
ODGOVORI
1 1
JackRussell
16. 10. 2025 09.12
+6
Ma to je huje kot na Balkanu. In zopet bo kriv tisti ki je zadevo prijavil ne pa zdravnika ki sta si to dovolila. PS: zdravniška napaka ni njegova napaka ampak tvoja da si šel k njemu in si potrošil njegov dragoceni čas.
ODGOVORI
6 0
BrainDance
16. 10. 2025 09.38
Sej napake tehnično gledano ni bilo :D
ODGOVORI
0 0
petka5
16. 10. 2025 09.53
+1
A da be, 12 letni otrok zna vrtati luknje v glavo cloveka ... ce je tako dploh ne vem zakaj imamo sole in specislizacije za zdravnike?
ODGOVORI
1 0
