Kit grbavec iz ust izpljunil nabiralca jastogov iz Cape Coda

Vendar pa so se spokojne razmere kmalu razburkale, ko je Packard s potapljaško opremo skočil v vodo in začutil, da je nekaj pod njim. "Začutil sem to ogromno izboklino in vse se je stemnilo," je dejal.

Sprva je menil, da ga je napadel eden od velikih belih morskih psov, ki plavajo na tem območju, a ko je otipal vse okoli sebe, je ugotovil, da nikjer ne čuti zob morskega psa. "In potem sem spoznal: 'O moj bog! V kitovih ustih sem in on me poskuša pogoltniti!'," je dejal ter dodal, da je verjel, da je to trenutek, ko bo umrl.

Nato se je kit dvignil na površje, ga izpljunil in začel zmajevati z glavo, opiše Packard: "Vrglo me je v zrak, nato pa sem pristal v vodi. Bil sem svoboden, lebdel sem na gladini. Nisem mogel verjeti, da sem še vedno živ." Njegov član posadke, ki je med tem zrl v morje, da bi odkril mehurčke, ki bi izdajali Packardovo lokacijo, ga je povlekel nazaj na čoln.