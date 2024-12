Kit grbavec v iskanju hrane ali partnerja preplaval kar 13.000 kilometrov

Znanstveniki trdijo, da je kit grbavec opravil eno najdaljših in najbolj nenavadnih selitev, kar so jih doslej zabeležili. Leta 2017 so ga opazili v Tihem oceanu pri Kolumbiji, pred dvema letoma pa so ga zaznali blizu Zanzibarja v Indijskem oceanu.

Kitov podvig je osupljiv in nenavaden celo za to selitveno vrsto, je pojasnila Ekaterina Kalašnikova iz Tanzanijskega programa za kite, skupine znanstvenikov, ki spremljajo lokacije kitov in delfinov. Kot je dodala, je to najverjetneje najdaljša razdalja, ki jo je prepotoval kit grbavec.

"Čeprav dejanskih razlogov za selitev ne poznamo, so nanjo lahko vplivale globalne podnebne spremembe, vse pogostejši skrajni vremenski dogodki in evolucijski mehanizmi vrste," je pojasnila.