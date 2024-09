Kit grbavec z vodo in ribicami zajel tudi nič hudega slutečega tjulnja

Začelo se je, ko je ladja Blue Kingdom Whale and Wildlife Tours plula v vodah pri mestu Anacortes v Washingtonu. Posadka je opazila ptice, ki so letale nad jato rib, in kita grbavca, ki je plaval proti njim, je za AP dejal kapitan Tyler McKeen. Kiti grbavci so znani po posebni taktiki prehranjevanja, saj najprej pod vodo na široko odprejo gobec, vsrkajo vodo, nato pa še majhne ribe. Toda namesto, da bi kit ostal pod vodo in filtriral skozi vosi, se je dvignil nazaj na površje in začel odpirati in zapirati gobec.

In ravno v tistem trenutku se je v njegovem gobcu znašel tudi nič hudega sluteč tjulenj. "Za vse na krovu je bil to smešen in zabaven trenutek, a za tjulnja verjetno ni bilo tako smešno," je dodal kapitan. Tjulnja je nato kit pogoltnil.

In eden izmed potnikov na krovu, naravoslovec Brooke Casanova, je imel srečo, da je ravno ta trenutek ujel v objektiv.

Kiti grbavci med selitvijo pogosto obiščejo Salish Sea, celinske vode med Britansko Kolumbijo in zvezno državo Washington. V teh vodah so kite grbavce lovili do izumrtja, vendar se je v zadnjih 25 letih njihovo število obnovilo in zdaj jih lahko turisti pogosto vidijo. Zdaj so precej priljubljeni, še posebej zaradi svojih akrobatskih zmožnosti in petja. Pogosto se poganjajo iz vode, z velikim pljuskom padejo nazaj in udarjajo po vodni gladini s plavutmi.