Kit grbavec, ki se je ujel v ribiško mrežo ob italijanski obali, izginil

Samico kita grbavca, ki se poskuša rešiti iz mreže, so opazili v soboto zjutraj. Po navedbah policije so mreže postavili ribiči, ki se ukvarjajo z ilegalnim lovom na tune. Strokovnjaki so povedali, da je bila močno vznemirjena, zato so imeli velike težave pri reševanju. Zaradi krčevitih in energičnih naporov so jo poimenovali Furia (besna).