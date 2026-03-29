Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

Več dni nasedli kit končno zaplaval nazaj v Baltsko morje

Kiel, 29. 03. 2026 17.44 pred 45 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M. STA
Reševanje kita

Na peščeni sipini na plaži Timmendorfer na severu Nemčije je v ponedeljek nasedel kit grbavec. Intenzivna prizadevanja za njegovo rešitev so trajala več dni, konec tedna pa je napel vse moči in uspel zaplavati v Lübeški zaliv.

Med 12 in 15 metrov dolg kit naj bi bil na poti iz zaliva proti Severnemu morju, pri čemer ga spremlja več plovil, med drugim čoln obalne straže in Inštituta za raziskovanje kopenskih in prostoživečih živali (ITAW).

Da je lahko zaplaval nazaj v globlje vode, je kitu omogočil kanal, ki sta ga izkopala dva bagra.

Toda kit grbavec še ni povsem varen, saj je biolog Robert Marc Lehmann pojasnil, da je bila rešitev s peščene sipine le manjši korak v pravo smer. Dejal je, da bo kit na varnem, šele ko bo dosegel Atlantski ocean. Za zdaj pa je najpomembneje, da žival ostane v globokih vodah in če bo mogoče, odplava v Severno morje, je dodal.

Znanstveniki kitu niso namestili oddajnika, ker njegova koža ni bila v dobrem stanju. Poleg tega je bil zapleten v ribiško mrežo, večino katere so reševalci sicer uspeli odstraniti.

Veliki kiti, kot so kiti grbavci, niso avtohtona vrsta v Baltskem morju, tja lahko zaidejo na primer pri iskanju hrane.

kit grbavec reševanje živali Lübeški zaliv Baltik
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomvojo
29. 03. 2026 17.55
Še so dobri ljudje na tem zblojenem Svetu.
Odgovori
+4
4 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615