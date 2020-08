'Kit mi je priplaval izza hrbta, skoraj sva trčila'

Najmanj 15 metrov dolgega kita so opazili v Omišaljskem zalivu na otoku Krk. Nanj je včeraj 'neletel' 27-letni domačin Josip Đurić, med vožnjo z vodnim skuterjem. Ogromna žival ga je dodobra prestrašila.

"Sedel sem na ravnokar popravljen skuter in se odpravil na morje. V nekem trenutku sem zaslišal top zvok in pomislil, da se je na skuterju nekaj pokvarilo. Ko sem se obrnil, sem opazil, da je za mano ogromen kit," je za 24sata dejal Đurić. "Obrnil sem se proti njemu in se počasi odpravil naprej. Skoraj sva trčila. Dvakrat ali trikrat se je potopil in priplaval na površje, nato pa izginil. Resnično me je bilo strah."

Đurićeva sestra in drugi kopalci so celotno dogajanje opazovali s plaže. Kit je bil od obale oddaljen okoli 50 metrov in le par od 27-letnika.