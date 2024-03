Ob severovzhodnem delu obale ZDA opazili sivega kita

1. marca letos so raziskovalci akvarija New England Aquarium pri Bostonu našli sivega kita, ki lahko tehta tudi več kot 20 ton, običajno pa živi v severnem delu Tihega oceana. Sprva so bili sicer skeptični, po 45-minutnem kroženju okoli območja so kita fotografirali in sedaj domneve tudi potrdili.

Sivi kit je po do sedaj znanih informacijah iz Atlantika izginil v 18. stoletju, vendar so ga v zadnjih 15 letih petkrat opazili v Atlantiku in Sredozemlju, so sporočili iz akvarija.