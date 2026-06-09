Kit Timmy: del bo končal v muzeju, preostanek pa kot biodizel

Dansko podjetje Daka, specializirano za predelavo živalskih ostankov, je potrdilo, da bo prevzelo truplo kita. V njihovem obratu v mestu Randers bodo ostanke najprej ločili na tri dele. Vodo bodo očistili in jo vrnili v fjord. Maščobno tkivo, vključno z debelo plastjo loja, bodo predelali v biodizel. Preostali deli, kot so kosti, kite in koža, pa bodo zmleti v posebno maso, ki jo bodo uporabili kot biomaso za sežig v cementarni. Nekateri deli okostja bodo vendarle dobili drugačno usodo. Več kosti bodo prevzeli strokovnjaki Prirodoslovnega muzeja, kjer bodo postale del muzejske zbirke.

Kit je v zadnjih mesecih pritegnil veliko pozornosti javnosti v Nemčiji in na Danskem. Žival so konec marca večkrat opazili in nasedlo ob nemški obali Baltskega morja. Ker je bil kit močno oslabljen, je zasebna iniciativa konec aprila organizirala njegovo prevažanje proti Severnemu morju, kjer so ga ponovno izpustili v upanju, da bo preživel. Toda prizadevanja niso bila uspešna. Pred nekaj tedni je truplo živali naplavilo na obalo danskega otoka Anholt v Kattegatu. Obdukcija, ki je trajala več ur, je pokazala, da je bil Timmy v resnici samica, ne samec, kot so sprva domnevali. Vzroka smrti pa veterinarji in strokovnjaki za morske sesalce za zdaj niso uspeli ugotoviti.