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Kit Timmy: del bo končal v muzeju, preostanek pa kot biodizel

Berlin, 09. 06. 2026 14.12 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Timmy na danski obali

Po mesecih prizadevanj za njegovo rešitev je zgodba kita grbavca, ki je postal znan pod imenom Timmy, dobila nepričakovan epilog. Potem ko so njegovo truplo obdukcijsko pregledali in odstranili s plaže na danskem otoku Anholt, bodo njegove ostanke predelali v biodizel in biomaso. Del okostja pa bo ohranjen za znanstvene namene.

Dansko podjetje Daka, specializirano za predelavo živalskih ostankov, je potrdilo, da bo prevzelo truplo kita. V njihovem obratu v mestu Randers bodo ostanke najprej ločili na tri dele.

Vodo bodo očistili in jo vrnili v fjord. Maščobno tkivo, vključno z debelo plastjo loja, bodo predelali v biodizel. Preostali deli, kot so kosti, kite in koža, pa bodo zmleti v posebno maso, ki jo bodo uporabili kot biomaso za sežig v cementarni.

Nekateri deli okostja bodo vendarle dobili drugačno usodo. Več kosti bodo prevzeli strokovnjaki Prirodoslovnega muzeja, kjer bodo postale del muzejske zbirke.

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Kit je v zadnjih mesecih pritegnil veliko pozornosti javnosti v Nemčiji in na Danskem. Žival so konec marca večkrat opazili in nasedlo ob nemški obali Baltskega morja. Ker je bil kit močno oslabljen, je zasebna iniciativa konec aprila organizirala njegovo prevažanje proti Severnemu morju, kjer so ga ponovno izpustili v upanju, da bo preživel.

Toda prizadevanja niso bila uspešna. Pred nekaj tedni je truplo živali naplavilo na obalo danskega otoka Anholt v Kattegatu.

Obdukcija, ki je trajala več ur, je pokazala, da je bil Timmy v resnici samica, ne samec, kot so sprva domnevali. Vzroka smrti pa veterinarji in strokovnjaki za morske sesalce za zdaj niso uspeli ugotoviti.

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Ena od največjih neznank ostaja, kaj se je s kitom dogajalo po njegovi izpustitvi v Severno morje. Aktivisti so živali namestili sledilno napravo, ki so jo našli tudi na truplu.

Po navedbah okoljskega ministrstva nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjanska so podatke sledilnika že pridobili. Del podatkov je prejel tudi pristojni državni organ, celotno dokumentacijo pa imajo na voljo člani pobude, ki je organizirala reševanje živali.

Analiza podatkov še poteka. Oblasti napovedujejo, da bodo javnost o ugotovitvah obvestile takoj, ko bo analiza zaključena.

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