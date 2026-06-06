Kit Timmy je bil samica

Kit, ki so ga v nemških medijih poimenovali Timmy, je marca zašel v baltsko morje, kjer je večkrat nasedel na severni obali Nemčije. Potem ko so ga večkrat uspešno vrnili v morje, je njegovo truplo pred tedni naplavilo na danski otok Anholt.
Veterinarji vzroka smrti živali kljub preiskavi niso ugotovili. Med večurno obdukcijo na truplu niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini in želodcu niso našli ribiških mrež ali drugih predmetov. Čeprav so zaznali prisotnost parazitov, ti po njihovi oceni niso povzročili smrti, navaja dpa.
Da bi lahko šlo za samico, so strokovnjaki domnevali že pred preiskavo, obdukcija pa je to dokončno potrdila.
Kite je v njihovem naravnem okolju zelo težko preučevati, zato so obdukcije zelo pomembne za raziskovanje teh živali. Del Timmyjevega okostja bodo zato vključili v zbirko prirodoslovnega muzeja v Kobenhavnu. Med ostanki, ki so jih že prepeljali v dansko prestolnico, so prsna plavut, pet vretenc, lopatica in podjezična kost.
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