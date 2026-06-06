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Kit Timmy je bil samica

Koebenhavn, 06. 06. 2026 12.16 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Poginuli kit Timmy

Obdukcija kita grbavca Timmyja, ki je nedavno poginil v Baltskem morju, je potrdila, da je bila poginula žival v resnici samica. Vzroka smrti samice kita, ki jo je pred tedni naplavilo na danski otok Anholt, pa kljub preiskavi niso ugotovili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kit, ki so ga v nemških medijih poimenovali Timmy, je marca zašel v baltsko morje, kjer je večkrat nasedel na severni obali Nemčije. Potem ko so ga večkrat uspešno vrnili v morje, je njegovo truplo pred tedni naplavilo na danski otok Anholt.

Veterinarji vzroka smrti živali kljub preiskavi niso ugotovili. Med večurno obdukcijo na truplu niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini in želodcu niso našli ribiških mrež ali drugih predmetov. Čeprav so zaznali prisotnost parazitov, ti po njihovi oceni niso povzročili smrti, navaja dpa.

Timmy na danski obali
Timmy na danski obali
FOTO: AP

Da bi lahko šlo za samico, so strokovnjaki domnevali že pred preiskavo, obdukcija pa je to dokončno potrdila.

Kite je v njihovem naravnem okolju zelo težko preučevati, zato so obdukcije zelo pomembne za raziskovanje teh živali. Del Timmyjevega okostja bodo zato vključili v zbirko prirodoslovnega muzeja v Kobenhavnu. Med ostanki, ki so jih že prepeljali v dansko prestolnico, so prsna plavut, pet vretenc, lopatica in podjezična kost.

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