Kit Timmy je bil samica

Kit, ki so ga v nemških medijih poimenovali Timmy, je marca zašel v baltsko morje, kjer je večkrat nasedel na severni obali Nemčije. Potem ko so ga večkrat uspešno vrnili v morje, je njegovo truplo pred tedni naplavilo na danski otok Anholt.

Veterinarji vzroka smrti živali kljub preiskavi niso ugotovili. Med večurno obdukcijo na truplu niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini in želodcu niso našli ribiških mrež ali drugih predmetov. Čeprav so zaznali prisotnost parazitov, ti po njihovi oceni niso povzročili smrti, navaja dpa.