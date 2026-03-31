Kit Timmy ponovno nasedel v nemških vodah

Potem ko se je kit grbavec v petek rešil s peščene sipine v bližini Lübecka, so ga v soboto opazili v vodah blizu mesta Wismar, kjer je med vikendom dvakrat nasedel. Toda morski biolog organizacije Greenpeace Thilo Maack je optimističen, saj da je Timmy tokrat nasedel tako, da se lahko ponovno sam reši, če bo to hotel.

Maack je dejal, da še vedno držijo pesti, da se bo kitu grbavcu uspelo rešiti in zaplavati v globoke vode Baltskega morja in da bo nato prek Severnega morja odplaval v Atlantski ocean, kjer je doma.

Okoljski minister nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjanske Till Backhaus, ki prav tako upa na srečen razplet zgodbe, je dejal, da reševalci še niso obupali nad reševanjem kita grbavca. Zagotovil je, da se bodo trudili, dokler bo žival kazala znake, da želi plavati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.