Tujina

Kit Timmy ponovno nasedel v nemških vodah

Wismar, 31. 03. 2026 20.38 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
V Nemčiji se nadaljuje odisejada kita grbavca, ki je 23. marca nasedel na peščeni sipini baltske obale v bližini mesta Lübeck. Kit, ki se ga je oprijelo ime Timmy, je ponovno nasedel, tokrat v vodah blizu mesta Wismar, je sporočila mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace.

Potem ko se je kit grbavec v petek rešil s peščene sipine v bližini Lübecka, so ga v soboto opazili v vodah blizu mesta Wismar, kjer je med vikendom dvakrat nasedel. Toda morski biolog organizacije Greenpeace Thilo Maack je optimističen, saj da je Timmy tokrat nasedel tako, da se lahko ponovno sam reši, če bo to hotel.

Maack je dejal, da še vedno držijo pesti, da se bo kitu grbavcu uspelo rešiti in zaplavati v globoke vode Baltskega morja in da bo nato prek Severnega morja odplaval v Atlantski ocean, kjer je doma.

Okoljski minister nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjanske Till Backhaus, ki prav tako upa na srečen razplet zgodbe, je dejal, da reševalci še niso obupali nad reševanjem kita grbavca. Zagotovil je, da se bodo trudili, dokler bo žival kazala znake, da želi plavati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ponovno nasedli kit Timmy
FOTO: AP

Znanstveniki kitu niso mogli namestiti oddajnika, ker njegova koža ni bila v dobrem stanju, kar je posledica relativno nizke slanosti Baltskega morja, poroča dpa. Poleg tega je bil zapleten v ribiško mrežo, večino katere so reševalci sicer uspeli odstraniti. Del mreže pa naj bi bil še vedno zataknjen v gobcu živali.

kit grbavec Timmy Baltsko morje Nemčija

V Bagdadu ugrabili ameriško novinarko

Obletnica Buče združila ministre EU v zahtevi po pravici za Ukrajino

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

0523
31. 03. 2026 21.53
Očitno nima pravice do evtanazije.
bibaleze
