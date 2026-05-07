'Timmy je najverjetneje poginil'

Timmy je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini v zalivu Wismar, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Pred tem je že večkrat zašel v območje nemške baltske obale.
Reševalcem ga je pred dnevi uspelo premestiti v baržo, napolnjeno z vodo, in ga izpustiti v Severno morje.
Nazadnje so ga posneli v soboto, kmalu po tem, ko so ga izpustili iz barže. Strokovnjaki iz nemškega oceanografskega muzeja, ki so bili zelo kritični do zasebne reševalne akcije, zdaj predvidevajo, da je Timmy najverjetneje poginil.
Ker je bil kit izjemno šibak in je po prejšnjih poskusih reševanja v kratkem času večkrat nasedel, je zelo verjetno, da ni imel dovolj moči, da bi dlje časa plaval v globoki vodi in ni več živ, so poudarili.
Da se reševalna akcija ne bi smela odviti, je prepričana tudi Ursula Siebert, direktorica Inštituta za raziskovanje kopenskih in vodnih živali v Hannovru. Za nemški časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung je operacijo označila za katastrofo.
Reševanje sta financirala dva podjetnika, med njimi tudi Karin-Walter-Mommert, ki je nedavno za časopis Bild dejala, da je izjemno srečna, da je lahko pomagala kitu. "Videlo se je, da se je kit boril in želel živeti," je dejala.
Nekateri strokovnjaki so sicer opozarjali, da obstaja možnost, da si je slaboten kit sam izbral plitve vode Baltskega morja, da bi tam poginil, poroča Euronews.
