Tujina

'Timmy je najverjetneje poginil'

Lübeck, 07. 05. 2026 12.42 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
M.S.
Reševanje kita grbavca

Kit grbavec Timmy, ki so ga pred dnevi rešili iz Baltskega morja in ga izpustili v Severno morje, je po mnenju strokovnjakov najverjetneje poginil. Da je kit prešibak, da bi preživel preizkušnjo, so opozarjali že pred zasebno reševalno akcijo, ki je stala 1,5 milijona evrov.

Timmy je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini v zalivu Wismar, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Pred tem je že večkrat zašel v območje nemške baltske obale.

Reševalcem ga je pred dnevi uspelo premestiti v baržo, napolnjeno z vodo, in ga izpustiti v Severno morje.

Nazadnje so ga posneli v soboto, kmalu po tem, ko so ga izpustili iz barže. Strokovnjaki iz nemškega oceanografskega muzeja, ki so bili zelo kritični do zasebne reševalne akcije, zdaj predvidevajo, da je Timmy najverjetneje poginil.

Ker je bil kit izjemno šibak in je po prejšnjih poskusih reševanja v kratkem času večkrat nasedel, je zelo verjetno, da ni imel dovolj moči, da bi dlje časa plaval v globoki vodi in ni več živ, so poudarili.

Da se reševalna akcija ne bi smela odviti, je prepričana tudi Ursula Siebert, direktorica Inštituta za raziskovanje kopenskih in vodnih živali v Hannovru. Za nemški časopis Frankfurter Allgemeine Zeitung je operacijo označila za katastrofo.

Reševanje sta financirala dva podjetnika, med njimi tudi Karin-Walter-Mommert, ki je nedavno za časopis Bild dejala, da je izjemno srečna, da je lahko pomagala kitu. "Videlo se je, da se je kit boril in želel živeti," je dejala.

Nekateri strokovnjaki so sicer opozarjali, da obstaja možnost, da si je slaboten kit sam izbral plitve vode Baltskega morja, da bi tam poginil, poroča Euronews. 

kit timmy

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Da se mene pita..
07. 05. 2026 13.51
Nahranil je morske organizme.
Odgovori
+2
2 0
Mr Nobady
07. 05. 2026 13.38
Bi ga raje spekli revežem..
Odgovori
-1
0 1
Mr Nobady
07. 05. 2026 13.37
Haha, škoda denarja..
Odgovori
-1
0 1
kryptix
07. 05. 2026 13.33
Nasedlih kitov se ne rešuje ker nasedejo v 99,99% z namenom.
Odgovori
0 0
oježeš
07. 05. 2026 13.27
Se strinjam z zadnjim stavkom, ampak človeka se mora vtikati povsod in vedno, čeprav še zdaleč ne razume narave in njenega delovanja.
Odgovori
+0
1 1
Roadkill
07. 05. 2026 13.30
potem pa ko boš zbolel prepusti stvar naravi
Odgovori
+1
2 1
Roadkill
07. 05. 2026 13.31
Če boš to storil imaš moj velik respect
Odgovori
+1
1 0
Roadkill
07. 05. 2026 13.32
do je bilo dejanje iz sočutja in ne vtikanje v naravo
Odgovori
0 0
kryptix
07. 05. 2026 13.47
Mi bomo odločali kaj bo kit naredil? Če hoče umret naj umre...nima štrika, pištole,.... In to nemire po naše naredit.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
07. 05. 2026 13.26
Ko bi se vi takole ubadali vsaj dan s - Slovensko, Pitno, Vodo, ki jo je in jo še, LJ vsak dan ogrožal s svojim Drekovodom ... !!!
Odgovori
-1
2 3
Roadkill
07. 05. 2026 13.16
Vseno zelo lepo da so poizkusili <3
Odgovori
+1
1 0
Pikaa1234
07. 05. 2026 13.15
Timmy ali Tommy?? V naslovu eno v clanku drugo. Se tako kratkih clankov vec niste sposobni objaviti brez napak.
Odgovori
+2
2 0
Ana iz šova Sanjski pričakuje prvega otroka
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Osemletna Inaja skupaj z mamo navdušila Slovenijo
Osemletna Inaja skupaj z mamo navdušila Slovenijo
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Tako je videti 3 mesece po hudi nesreči
Tako je videti 3 mesece po hudi nesreči
Kardiolog razkriva 5 pijač, ki jih nikoli ne pije zaradi zdravja srca
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Slovenec o svojem uspehu s picami
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
