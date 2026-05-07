'Timmy je najverjetneje poginil'

Timmy je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini v zalivu Wismar, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Pred tem je že večkrat zašel v območje nemške baltske obale.

Reševalcem ga je pred dnevi uspelo premestiti v baržo, napolnjeno z vodo, in ga izpustiti v Severno morje.

Nazadnje so ga posneli v soboto, kmalu po tem, ko so ga izpustili iz barže. Strokovnjaki iz nemškega oceanografskega muzeja, ki so bili zelo kritični do zasebne reševalne akcije, zdaj predvidevajo, da je Timmy najverjetneje poginil.

Ker je bil kit izjemno šibak in je po prejšnjih poskusih reševanja v kratkem času večkrat nasedel, je zelo verjetno, da ni imel dovolj moči, da bi dlje časa plaval v globoki vodi in ni več živ, so poudarili.