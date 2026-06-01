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Kita Timmyja pripeljali na dansko obalo, sledi obdukcija

Anholt, 01. 06. 2026 12.12 pred 24 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
L.M.
Timmy na danski obali

Usoda mladega kita grbavca, ki je več mesecev vzbujal veliko pozornosti javnosti in medijev, je na poti do epiloga. Njegovo truplo so v soboto pripeljali na obalo na Danskem, kjer ga zdaj preučujejo strokovnjaki.

Mladega samca kita grbavca, poimenovanega "Timmy", so prvič, kot smo poročali, opazili 3. marca ob nemški obali, kjer so ga spremljali tudi mediji.

Sredi maja so ga našli mrtvega in nasedlega pri danskem otoku Anholt v ožini Kattegat, ki povezuje Baltsko in Severno morje. Njegovo truplo je več tednov ležalo v plitvi vodi, preden so ga v soboto končno potegnili na obalo s pomočjo vrvi in tovornjaka. V naslednjem tednu načrtujejo obdukcijo, s katero bodo skušali ugotoviti vzrok smrti, poroča The Independent.

Timmy na danski obali
Timmy na danski obali
FOTO: AP

Timmyjev primer je sprožil obsežno in včasih sporno reševalno akcijo. Pred tem so ga poskušali prepeljati proti Severnemu morju z barko, da bi ga vrnili v njegovo naravno atlantsko okolje. Nanjo so pritrdili tudi GPS-oddajnik za sledenje po izpustu.

Kljub prizadevanjem strokovnjakov so nekateri opozarjali, da je bil kit v preslabem zdravstvenem stanju za uspešno vrnitev v odprto morje. Imel je tudi težave s kožo zaradi nizke slanosti Baltskega morja, zato so mu reševalci pomagali z nanosom cinkovega mazila.

Timmy na danski obali
Timmy na danski obali
FOTO: AP

Strokovnjaki še vedno niso prepričani, zakaj je kit zašel v Baltsko morje, ki ni njegovo naravno okolje. Domnevajo, da je morda zašel med selitvijo ali sledenjem jati rib. V zadnjih tednih je bil večkrat v stiski, oslabel in skoraj negiben.

Reševalna akcija, ki sta jo finančno podprla tudi dva milijonarja, je sprožila razpravo, ali bi bilo bolj humano pustiti žival v miru ali poskušati z reševanjem, piše The Independent. Nemški Oceanografski muzej je ob tem opozarjal, da so možnosti za uspešno rešitev zelo majhne zaradi slabega zdravstvenega stanja živali.

grbavi kit Timmy Baltsko morje
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KOMENTARJI9

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flojdi
01. 06. 2026 19.27
Upam da si bodo upali povedati koliko česa NeMorskega so našli v njem.
Odgovori
0 0
galeon
01. 06. 2026 17.15
Odkrivanje tople vode.
Odgovori
0 0
SEJBOBOL
01. 06. 2026 15.26
Na obalo so ga znali potegnt , prej k je nasedu ga potegn v morje pa ne .....
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
01. 06. 2026 15.16
A se kaj ve, kdaj bo pogreb?
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
01. 06. 2026 14.02
Ubil ste mu mamo in ta je od žalosti umrl!
Odgovori
-2
0 2
0523
01. 06. 2026 13.35
Kit je svoje dosegel, kljub "kvazi" ljubiteljem. Upam, da že pošteno smrdi, da ga bodo pustili na miru.
Odgovori
-2
1 3
Racional-ec
01. 06. 2026 13.28
Vse lepo in prav sam tu se teosijo milijoni enga kita drugje pa otroc umirajo od lakote. Pac brez besed…
Odgovori
+2
5 3
Wolfman
01. 06. 2026 13.24
Ko bo umrl ocean je tudi s človekom konec.
Odgovori
+4
5 1
flojdi
01. 06. 2026 19.28
Ja.kisika ne delajo samo drevesa
Odgovori
+1
1 0
Noleani
01. 06. 2026 13.23
Ko imajo strokovnjaki prav. A kot ze mnogokrat dosedaj so prevladala custva namesto stroke. In na pimeru kita se vidi kam pridemo če nas vodijo pretirana čustva. In to se ne dogaja samo pri reševanju živali to opazam tudiv politiki in drugih dnevnih dogodkih.
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-1
0 1
galeon
01. 06. 2026 13.06
Brezvezno delo.
Odgovori
-2
2 4
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