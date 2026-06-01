Kita Timmyja pripeljali na dansko obalo, sledi obdukcija

Mladega samca kita grbavca, poimenovanega "Timmy", so prvič, kot smo poročali, opazili 3. marca ob nemški obali, kjer so ga spremljali tudi mediji. Sredi maja so ga našli mrtvega in nasedlega pri danskem otoku Anholt v ožini Kattegat, ki povezuje Baltsko in Severno morje. Njegovo truplo je več tednov ležalo v plitvi vodi, preden so ga v soboto končno potegnili na obalo s pomočjo vrvi in tovornjaka. V naslednjem tednu načrtujejo obdukcijo, s katero bodo skušali ugotoviti vzrok smrti, poroča The Independent.

Timmy na danski obali FOTO: AP

Timmyjev primer je sprožil obsežno in včasih sporno reševalno akcijo. Pred tem so ga poskušali prepeljati proti Severnemu morju z barko, da bi ga vrnili v njegovo naravno atlantsko okolje. Nanjo so pritrdili tudi GPS-oddajnik za sledenje po izpustu. Kljub prizadevanjem strokovnjakov so nekateri opozarjali, da je bil kit v preslabem zdravstvenem stanju za uspešno vrnitev v odprto morje. Imel je tudi težave s kožo zaradi nizke slanosti Baltskega morja, zato so mu reševalci pomagali z nanosom cinkovega mazila.

Timmy na danski obali FOTO: AP