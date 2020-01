Kitajsko mesto javno izpostavilo ljudi, ki so se po ulicah sprehajali v pižami

Oblasti v Suzhouu so v ponedeljek na spletu objavile fotografije. Poleg so zapisale, da se potegujejo za naziv najbolj civiliziranega mesta in da je prepovedano, da se meščani naokoli sprehajajo v pižamah. Razkrili so tudi druge primere neprimernega obnašanja, med drugim "ležanje (na klopi) na neciviliziran način" in deljenje promocijskih letakov.

Poleg fotografij so objavili tudi kopijo osebne izkaznice in druge občutljive osebne podatke. Predvsem slike ljudi v pižamah so poskrbele za ogorčenje na spletu, saj so številni trdili, da ni nič narobe s tem, če imaš na sebi pižamo, drugi pa so opozarjali na poseganje v zasebnost meščanov.

Oblasti so se kasneje iskreno opravičile. "Želeli smo končati necivilizirano obnašanje, vendar bi seveda morali zaščiti zasebnost prebivalcev," so zapisali. Kot so dodali, bodo v prihodnje zameglili fotografije, da ne bo vidna identiteta ljudi.