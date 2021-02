Kitajci aretirali avstralsko voditeljico zaradi domnevnega vohunjenja

Šest mesecev po pridržanju je Kitajska obvestila Avstralijo, da je njihova državljanka, sicer rojena na Kitajskem, tudi uradno aretirana in obtožena vohunjenja in ogrožanja kitajske nacionalne varnosti. Predstavnik kitajske vlade je v izjavi za medije izrazil upanje, da se Avstralija "ne bo vmešavala v kitajsko vodenje tega primera". V Canberri so že izrazili zaskrbljenost.

"Upamo, da bodo v skladu z mednarodnimi normami izpolnjeni osnovni standardi pravičnega sojenja in humanega ravnanja," je dejala avstralska zunanja ministrica Marise Payne.

Čeng Lei je bila pred aretacijo televizijska voditeljica na kitajski državni televiziji CGTN. Večji del njene družine, tudi njena majhna otroka, živi v Avstraliji. Avgusta lani je nenadoma izginila s televizijskih zaslonov, njeni prijatelji in družina pa z njo niso mogli vzpostaviti kontakta. Kitajska je nato sporočila, da so voditeljico pridržali in da jo zadržujejo na neznani lokaciji.

Njena družina je za avstralske medije pojasnila, da so kitajske oblasti voditeljico v zadnjih šestih mesecih večkrat zaslišali, bila pa naj bi v slabem zdravstvenem stanju. Predstavniki avstralske vlade so jo lahko obiskovali enkrat mesečno na podlagi dvostranskega konzularnega sporazuma s Kitajsko.