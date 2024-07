Kitajci dosegli spravo: Fatah in Hamas bosta oblikovala 'začasno vlado'

Predstavniki obeh skupin in še 12 drugih palestinskih frakcij so se po treh dneh pogovorov v Pekingu zavezali, da si bodo prizadevali za enotnost celotne enklave, piše BBC. Fatah in Hamas, dve nasprotujoči si frakciji, sta se sicer dolgo let pogovarjala in razglabljala o svojih skrhanih odnosih, vendar še nobeden od teh dogovorov ni pripeljal do konca razkola.

Napetosti med frakcijama so se sprva začele leta 2005 po smrti Jaserja Arafata. Po parlamentarnih volitvah, na katerih je zmagal Hamas, so odnose zaznamovali občasni frakcijski spopadi, ti pa so se vse bolj zaostrovali, potem ko stranki nista uspeli doseči dogovora o delitvi oblasti. Leta 2007 je Hamas izrinil Fatah in prevzel vodenje Gaze. Palestinski upravi, v kateri prevladuje Fatah, je ostal le Zahodni breg.

Lani pa je vodstvo v Gazi praktično izgubil tudi Hamas zaradi vojne v Izraelom in frakciji sta se zdeli bolj enotni kot kdaj koli prej. Odločitev je pozdravil tiskovni predstavnik Hamasa Hossam Badran in dejal, da je dogovor "dodaten pozitiven korak na poti k doseganju palestinske narodne enotnosti". Obe frakciji in še preostale skupine naj bi se strinjale glede "palestinskih zahtev, povezanih s končanjem vojne, ki so: prekinitev ognja, popoln umik z območja Gaze, pomoč in obnova". A najpomembnejši del dogovora je zagotovo oblikovanje palestinske vlade nacionalnega soglasja, "ki bo upravljala zadeve Palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu, nadzorovala obnovo in pripravila pogoje za volitve".

Fatah dogovora še ni komentiral, čeprav se je predstavnik Mahmud al-Aloul zahvalil Kitajski za podporo palestinski zadevi.

Izrael pa je obsodil posredovanje Pekinga in podpis dogovora. "Namesto da bi zavrnil terorizem, Mahmud Abas objema morilce in posiljevalce Hamasa, s čimer je razkril svoj pravi obraz," je dejal izraelski zunanji minister Israel Katz. "In to se v resnici ne bo zgodilo, saj bo vladavina Hamasa zatrta, Abas pa bo Gazo opazoval le od daleč. Varnost Izraela bo v naših rokah."