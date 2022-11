Kitajci nezadovoljni s strogimi ukrepi: 'Ši Džinping, odstopi!'

Nekateri so v rokah držali prazne bele transparente, drugi so žrtvam v Urumčiju prižigali sveče in polagali rože. Tovrstno protestiranje je na Kitajskem nadvse nenavadno, saj zaradi neposredne kritike vlade in predsednika državljane hitro doletijo ostre kazni.

V soboto zvečer so se tako na ulicah Šanghaja, največjega kitajskega mesta in svetovnega finančnega središča na vzhodu države, zbrale množice ljudi, ki so vzklikale: "Ši Džinping, odstopi" in "Komunistična partija, odstopi".

Druga demonstrantka je povedala, da so policiste vprašali, kako se počutijo glede protestov, njihov odgovor pa da je bil "enako kot vi". Dodala je, da "nosijo svoje uniforme, tako da vseeno opravljajo svoje delo". Spet drugi so poročali o nasilju. Eden od protestnikov je za Associated Press dejal, da so policisti pretepli enega od njegovih prijateljev, še dva druga pa so poškropili s solzivcem.

Eden od protestnikov v Šanghaju je za BBC povedal, da je bil "presenečen in nekoliko navdušen", ko je na ulicah videl toliko ljudi in dejal, da kaj takšnega vidi prvič. Povedal je še, da se je zaradi lockdownov počutil "žalostno, jezno in brezupno", saj med drugim ni mogel videti svoje bolne matere, ki se je zdravila zaradi raka.

Stanovalci naselja so oblasti obtožili, da se gasilci zaradi ovir na cestah, ki naj bi jih postavili v skladu z ukrepi proti covidu, niso mogli približati požaru. Oblasti so to zanikale, krivdo pa skušale pripisati parkiranim vozilom, saj da so gasilcem preprečila dostop do goreče stavbe. Poleg tega so oblasti zanikale obtožbe, da so omejitve ljudem preprečile, da bi pobegnili pred požarom, poroča BBC. Nekateri stanovalci so po družbenih omrežjih pisali, da svojih vozil niso mogli premakniti, ker niso mogli zapustiti svojih stanovanj.

Eden od tamkajšnjih prebivalcev je BBC-ju povedal, da ljudje, ki živijo v zaradi požara prizadetem naselju, večinoma ne morejo zapustiti svojih domov. Nekateri, sicer nepreverjeni viri, trdijo celo, da so prebivalcem z zunanje strani zaklenili vrata in jim tako preprečili, da bi zapuščali stanovanja. Kitajski državni mediji so obtožbe zavrgli, vendar pa so oblasti pozno v petek objavile nenavadno opravičilo – obljubile so, da bodo kaznovale vsakogar, ki je opustil svojo dolžnost in se zavezale, da bodo s postopno odpravo omejitev "vzpostavile red".