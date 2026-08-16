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Pelješki most poka, Kitajci od Hrvaške zahtevajo 60 milijonov evrov

Orebić, 16. 08. 2026 14.56 pred 1 uro 2 min branja 77

Avtor:
Ne.M.
Pelješki most

Pelješki most je postal predmet spora med kitajskim gradbincem China Road and Bridge Corporation (CRBC) in družbo Hrvatske ceste. Kitajsko podjetje, ki je most zgradilo, od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila, pri čemer kot razloge navaja kratke roke za gradnjo, pandemijo koronavirusa, rast cen materialov in neugodne tržne razmere. Neuradna ocena stroškov sanacije, ki bi jih sicer moral kriti kitajski gradbinec, je medtem desetkrat nižja.

Pelješki most se je odprl julija 2022. V času uporabe so se na njem pojavile razpoke in druge poškodbe. Nekatere razpoke naj bi bile globoke od tri do šest centimetrov, zaradi prodiranja vlage in soli pa obstaja tudi nevarnost korozije armature in nadaljnjih poškodb konstrukcije. Po neuradnih ocenah naj bi sanacija stala približno od pet do šest milijonov evrov, stroške pa mora kriti kitajski gradbinec China Road and Bridge Corporation oz. CRBC, navaja hrvaški portal Nacional.hr.

Pelješki most
Pelješki most
FOTO: Bobo Pixsell

Prav zato se pojavlja vprašanje, ali želi kitajski izvajalec zahtevani denar uporabiti tudi za povrnitev dela stroškov sanacije mostu. Vir, ki je blizu vodstvu družbe Hrvatske ceste (hrvaške državne ceste), je opozoril, da je vodstvo iz krogov blizu hrvaški vladi prejelo neuradno opozorilo o tem. Vendar gre za sum in navedbe niso dokazane, navaja Nacional.hr.

Spomnimo, kmalu po odprtju mostu se je namreč pokazalo, da je kitajski izvajalec pri gradnji storil številne napake. Prve razpoke in poškodbe zaščitnega sloja mostu so se pojavile že med gradnjo, precej resnejše poškodbe pa so nastajale v mesecih in letih po odprtju mostu.

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Neuradne ocene govorijo o približno petih do šestih milijonih evrov stroškov. Nekateri neuradni viri so v zadnjih mesecih trdili, da bi bila za nastale poškodbe in razpoke deloma lahko odgovorna tudi hitrost gradnje oziroma precej kratki roki za dokončanje mostu, ki so bili postavljeni pred izvajalca. Zato je zelo verjetno, da želi kitajski CRBC prav to okoliščino izkoristiti v svojem zahtevku, da bi vsaj delno pokril stroške sanacije.

Po pisanju časnika Jutarnji list, ki je prvi opozoril na nastale poškodbe, na stebrih oziroma pilonih mostu nastajajo razpoke, ki so na posameznih mestih globoke od tri do šest centimetrov. Ker skozi nastale razpoke prodirata vlaga in sol, je sanacija nujna, da bi preprečili korozijo in dodatne poškodbe armature, ki bi lahko pomembno ogrozile trdnost pilonov in nosilne konstrukcije mostu.

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Spor med stranema še ni končan. Svet za reševanje sporov je doslej zavrnil več zahtevkov CRBC v skupni vrednosti okoli 10 milijonov evrov, o preostalih zahtevkih, vrednih približno 50 milijonov evrov, pa še odloča. Če katera od strani z odločitvijo ne bo zadovoljna, lahko spor nadaljuje pred arbitražnim senatom pri Hrvaški gospodarski zbornici.

Primer tako odpira širše vprašanje o odgovornosti za težave na enem največjih hrvaških infrastrukturnih projektov. CRBC od države zahteva dodatnih 60 milijonov evrov, hkrati pa mora sam financirati sanacijo poškodb na mostu, ki so se pojavile le nekaj let po njegovem odprtju.

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KOMENTARJI77

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2mt8
16. 08. 2026 17.43
No, a vidite kaj so komunisti...daš denar a ne dobiš nič. Kot pri nas
Odgovori
0 0
HardKore
16. 08. 2026 17.36
🤣
Odgovori
0 0
Banion
16. 08. 2026 17.34
bravo kitajci, v poduk vsam našim pametnjakovičem ki nabijajo kako bi morali graditi kitajcin namesto naših ki so sicer res malo cenejši a vsaj kvalitetni. Eni ko t drugi na koncu zahtevajo dodatna plačila
Odgovori
+1
1 0
Kruha in Iger
16. 08. 2026 17.34
vzorce betonov se jemlje pred vsako vgradnjo in verjetno so to počeli tudi pri gradnji tega mostu. Z analizo materiala (betona) se da marsikaj dokazati.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
16. 08. 2026 17.28
Kompenzacija bo.
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1921539
16. 08. 2026 17.23
vse,kar je kitajskega in je narejeno po njihovih standardih,je le za oko in se to na fotografiji.Poglejte si enkrat debelino plocevine ba elektricnih smeteh in njihove crash teste.Kar izdelajo Kitajci po tujih,nor.EU srandardih,je dobro,po njihovo pa....pac ni,no
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-3
3 6
SDS-NSi-Butale
16. 08. 2026 17.38
@Uporabnik1921539: Kitajska smet -po tvoje - od avtomobila LEAPMOTOR B10 v primerjavi z VW Golf: Euro NCAP test 2025: B10 je boljši od Golfa pri zaščiti odraslega za +13%, otroka za +7%, asistenčna oprema za +6%, sprednji nalet 14,3/16 - Golf 9,8/16, stranski udarec 16/16, - Golf 14,6/16. B10 dobil 5 zvezdic. Pri Golfu ugotovljene pomanjkljivosti. Da res je B10 je manjši SUV. In težji. Primerjava z Golfom je z namenom, ker je v Sloveniji veljal za sinonim kvalitete. Bil. Nekoč. Ni več! Bleda senca od kvalitete.
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+1
2 1
gmajna
16. 08. 2026 17.19
Jugoslovani smo imeli odlična podjetja, prav tako ideje in realizirane projekte. Edino kar nismo znali se nismo SPOŠTOVALI.
Odgovori
+10
12 2
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 17.26
že takrat ste bili za nas iz regije ćista švica. ampak priznajte, še danes se nam slo prav radi prilagajate, ko preklopite na naš jezik 🙂
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-2
3 5
Grdoba
16. 08. 2026 17.31
Jugoslovani niso nikoli obstajali.
Odgovori
-2
2 4
Kameleon Kiddo
16. 08. 2026 17.42
Ideja Jugoslavije je še DANES ŽIVA. Folk bere iste KNJIGE poslusa isto GLASBO gleda iste filme. Iz tega sledi tudi tretja jugoslavija bo. Ziher. Nekje okoli 2075....
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-1
0 1
kraljsituacije
16. 08. 2026 17.18
Kje ste zdaj tisti, ko tak hvalite Kitajce in pravite, kako hitro gradijo...🤔
Odgovori
+5
9 4
Hugh_Mungus
16. 08. 2026 17.28
Zelo očitno se ti niti približno ne svita kako zelo močna je Kitajska. Imajo na desetine velemest, več hitre železnice kot ves preostali svet skupaj itd. itd.
Odgovori
-2
1 3
Victorinox
16. 08. 2026 17.39
Jaz Kitajcev ne hvalim, so pa naredili velik korak naprej in jih ni za podcenjevati. Niso povsod dobri, toda imajo že znanje, v tujini izšolane strokovnjake, inovativnost, tudi določeno kvaliteto ob konkurenčnih cenah.
Odgovori
0 0
periot22
16. 08. 2026 17.15
Kitajska je največja velesila na svetu!
Odgovori
-3
4 7
kinimod
16. 08. 2026 17.14
Projektant je slabo zrisal. Pretiraval
Odgovori
-8
3 11
Grdoba
16. 08. 2026 17.31
Bumbarrrrr
Odgovori
+2
2 0
Victorinox
16. 08. 2026 17.39
Ni problem risanja, pač pa kvaliteta vgrajenih materialov.
Odgovori
0 0
NeXadileC
16. 08. 2026 17.14
Zakaj je to v medijih, sploh? Ker je nekdo na Hrvaškem podpisoval čudne pogodbe, in tlačil denar v žepe?
Odgovori
+8
9 1
Protoc
16. 08. 2026 17.11
Oni so šele pred parimi leti začeli, ugotavljati kaj je dober materail..kaj šele da imajo znanje iz tega.
Odgovori
+2
4 2
Enohp
16. 08. 2026 17.00
Kitajska, dežela bližnjic in fasade.
Odgovori
+4
8 4
apage
16. 08. 2026 17.01
Bravo za komentar!
Odgovori
+0
4 4
mungus
16. 08. 2026 16.48
kitajčki se pa hrvatarjem ne bojo tako zlahka uklonali kot se jim mi sljovenćki in jim damo in dovolimo karkoli si ti hrvatarji zamislijo.
Odgovori
+2
7 5
Slavko BabIč
16. 08. 2026 16.47
Lijepa naša mostovina!
Odgovori
+4
7 3
apage
16. 08. 2026 16.45
Kitajci lahko delajo po 20 ur na dan, so pridni in poceni... ampak oni čez milijon let ne bodo ujeli nas Europejcev, pa če se na glavo postavite. Enako je z avtomobili... lepo, poceni, kvalitetno, dokler je vse novo. Na teste pa pošiljajo druge avte kot potem v proizvodnje. Vse kaj se ni spremenilo pri kitajcih iz leta 2000 in leta 2026? Vese kaj? To, da ko pridejo v EU na sejem, gre še vedno en kitajec pod avto in drugemu govori, da na listek piše. Oni svoje pameti nimajo, so kopija in večno bodo, pa lahko noč. Za vse tiste, ki kupujete kitajsko, srečno čez 15 let.... me zanima... :)
Odgovori
-1
10 11
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 16.51
@apage, ta s @slavko bablč kaj v sorodu? oba pišeta nesmiselne nebuuuloze
Odgovori
-1
5 6
apage
16. 08. 2026 16.57
Ne nisva nič, sem pa iz tehničnega, strojnega foha... in sem videl ter spoznal marsikaj... Mi Europejci bi se pa tudi lahko malo bolj spoštovali.. glih ena kitajska v 25 letih nas pa tudi ne bo prehitela s svojimi kopijami? Naštej mi 2 stvari, ki so jih oni RAZVILI? Razvili.. ne skopirali, razvili????
Odgovori
+4
7 3
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 17.02
"vi euopejci" 😆😆😆. kitajci nam bodo jutri začeli prodajati še svoje mleko! vse ostalo je tako ali tako že skoraj njihovo, razen hrane
Odgovori
-5
1 6
apage
16. 08. 2026 17.07
Glavni baja, če se tvoj nickname navezuje s tvojim osebnim življenjem, razumem tvoje pisanje :) Glih pameti ni, očitno je nikoli ni bilo :D
Odgovori
+3
5 2
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 17.09
lagano, stari, jaz sem tu samo zato, da se malce pozabavam. ti si pa vse skupaj vzel čisto preveč resno
Odgovori
-5
0 5
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 17.11
glede pameti pa mislim, da je tebe že pred časom zapustila in se ne namerava vrniti 😁🦾💪🍻🥂
Odgovori
-3
1 4
apage
16. 08. 2026 17.14
No, ja, če bi bila oba dovolj pametna verjetno sploh ne bi komentirala zadev tukaj gor. Očitno pa je videti, da ti komentiraš veliko več kot jaz, tako da... :D srečno kekec, haha
Odgovori
+4
4 0
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 17.16
lepo, da zdaj pametuješ. se še dobro spomnim, kako si leta 2020 zganjal dramo okoli cepljenja, na koncu pa med prvimi podstavil ramo. oćtno so ti cepiva z mehurčki malo zamešala spomin 😁
Odgovori
-6
0 6
apage
16. 08. 2026 17.19
Hvala za komentar, nikoli se nisem in nikoli se ne bom cepil :) Sem zadnji človek na svetu, ki bi se cepil. Dejstvo pa, da imaš v glavi nekaj, kar sem komentiral 6 let nazaj pa dokazuje, kako obremenjen si s tem portalom. Srečno Baja, srečno, želim ti vse dobro. Malo se sprosti, so tudi druge stvari v življenju kot internet :D
Odgovori
+3
3 0
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 17.22
vidim, da ti je tisto leto ostalo v lepem spominu, ko si se veselil vsakega novega odmerka in komaj čakal, da spet nastaviš ramo. ne vem, zakaj te skrbi mojih 3 ur na dan. poglej raje sebe, ko si gor non-stop in očitno nimaš drugega življenja
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-4
0 4
devote
16. 08. 2026 17.34
Baja, pejt na noro tv in tam provociraj...ce nimas kaj pametnega za dodat k smiselnim komentarjem je najbolj pametno da beres tiho pri sebi in premisljujes in se cudis kaj eni zmorejo in kaj ti ne.
Odgovori
+1
2 1
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 17.41
oćitno ti že gledaš vašo noro tv, saj so tvoji komentarji natanćna kopija njihovih norih teorij @devote 📺😵🤯
Odgovori
0 0
bandit1
16. 08. 2026 16.43
Pred 40 leti so naredili YU gradbinci most na Krk, pa kljub sivi preteklosti še stoji in bo še.
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+16
20 4
lokson
16. 08. 2026 16.50
Očitno ti manjka kakšen podatek o stanju Krčkega mostu. Preluknjan je kot ementaler. Kolonija prstacev v stebrih, je neverjetna. Zakaj misliš da delajo traso za vzporedni most.
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+1
3 2
Mirko Zlikovski
16. 08. 2026 17.16
Novi most na Krk bodo zgradili, ker ga potrebujejo... pa ne samo zaradi turistov ampak zaradi plinskega terminala in železnice. Stari pa je genralno kopletno obnovljen par let nazaj, njegova betonska loka pa sta sidrana na kopno (oziroma na kopno, otok Sv.Marko in otok Krk) in ne tako, kot Pelješki most, s piloni v morje....
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+1
2 1
krjola
16. 08. 2026 16.40
pr hrvatih gre vse cugrunt...
Odgovori
+5
9 4
PetindvajsetUR
16. 08. 2026 16.35
Kitajci, sam arbitraze ne....🤣🤣🤣
Odgovori
+9
10 1
Darko32
16. 08. 2026 16.27
Tukaj je res, da če prehitro nekaj gradiš in ne spoštuješ zakonitosti narave je rezultat lahko katastrofalen. Če gradiš z politično ideologijo kako boš koga zaustavil spet dobiš takšen rezultat. Zato se ne čudim, d ase na BALKANU to dogaja, saj je miselnost, kjer se dogaja, da pozimi izvajajo izdelavo ometov in ko je najbolj mrzlo. Potem pa z gorilniki grejejo zidove. Poleti pa vse skupaj odpade in rezultat je sama škoda. Zato nehajmo o teh HRVAŠKIH mutnih poslih našo javnost obremenjevati.
Odgovori
+11
14 3
Misika1967
16. 08. 2026 16.36
Pri nas je isto.
Odgovori
+6
11 5
Glavni_Baja 1
16. 08. 2026 16.46
spet blebetaš v tri krasne, ampak novice o hrvaški te pa še kako zanimajo, @darko32
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-3
2 5
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