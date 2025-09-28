Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Kitajski megalomanski projekt: po treh letih odprli najvišji most na svetu

Guizhou, 28. 09. 2025 17.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
54

Kitajci so po dobrih treh letih gradnje na jugu države za promet slavnostno odprli najvišji most na svetu, ki povezuje skoraj kilometer in pol oddaljeni točki kanjona. Čas potovanja se bo z dveh ur skrajšal na samo dve minuti.

Konstrukcija se dviga kar 625 metrov nad velikim kanjonom in strugo reke Beipan, povezuje pa več kot 1,4 kilometra oddaljeni točki kanjona. 

Gradnja več kot 1420 metrov dolgega mostu čez kanjon se je začela v začetku leta 2022. Celotna dolžina mostu s podporno konstrukcijo je sicer blizu treh kilometrov.

Most je zgrajen iz jeklene konstrukcije, ki tehta 22.000 ton, kar je teža treh Eifflovih stolpov v Parizu. Osnovno rešetkasto strukturo so namestili v vsega dveh mesecih.

Med gradnjo so Kitajci uporabili najsodobnejše tehnologije, in sicer od satelitskih posnetkov, dronov in sistemov za spremljanje gradnje do milimetra natančno. 

Kitajci načrtujejo, da bo regija poleg gospodarskega doživela tudi turistični razcvet, zato so zgradili tudi več turističnih objektov, od hotelov, kampov do komercialnih kompleksov z gostinsko in trgovsko ponudbo. Uredili naj bi tudi razgledne točke, žičnice, plezalne stene in kavarne visoko nad tlemi.

Po navedbah kitajskih medijev naj bi projekt stal okoli 280 milijonov dolarjev (250 milijonov evrov).

Most je konec avgusta letos sicer prestal še zadnji test pred uradnim odprtjem, ko je čez njega hkrati zapeljalo skoraj sto tovornjakov, tresljaje in premike konstrukcije pa je takrat beležilo več kot 400 senzorjev.

Preberi še Nov kitajski uspeh: najvišji most prestal test obremenitve s skoraj 100 tovornjaki
najvišji most na svetu Kitajska gradnja mostov infrastruktura tehnologija
Naslednji članek

Srbski general Pavković predčasno izpuščen iz zapora

Naslednji članek

Baletni copati, ki so odplesali svoj zadnji ples, dobili novo vlogo

SORODNI ČLANKI

Nov kitajski uspeh: najvišji most prestal test obremenitve s skoraj 100 tovornjaki

Nov kitajski mejnik: most, ki bo pot iz dveh ur skrajšal na dve minuti

KOMENTARJI (54)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nagec123
28. 09. 2025 19.36
Pri nas to ni možno zaradi privatizacije...
ODGOVORI
0 0
2mt8
28. 09. 2025 19.34
Tam ni aneksov. Je pa smrtna kazen.
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
28. 09. 2025 19.27
+2
Kaj to dela ta komunistična partija...
ODGOVORI
3 1
Banion
28. 09. 2025 19.26
+7
tri leta, pri nas še do ghradbenega dovoljenja ne bi prišli v tem času, potem pa aneksi in podražitve
ODGOVORI
7 0
proofreader
28. 09. 2025 19.26
+7
DARS bi potreboval enih 15 let in 8 aneksov.
ODGOVORI
7 0
graf
28. 09. 2025 19.23
+7
kapo dol ! Tut pri nas bi morali vse večje gradbene projekte od drugega tira pa naprej dati v delo Kitajcem , samo pol nastane problem ker bi premnogi zaslužkarji odpadli , ugibajte koliko časa bi delali Pelješki most naši gradbinci ...
ODGOVORI
7 0
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
28. 09. 2025 19.13
+7
Prihodnost je v komunizmu.Državi mora s trdo roko vladat partija.Drugače ni nič.
ODGOVORI
9 2
2mt8
28. 09. 2025 19.35
Komunizem je preteklost. Kitajska je uvedla kapitalizem s partijo na oblasti.
ODGOVORI
0 0
kanarinac
28. 09. 2025 19.13
+18
Pri nas bi samo maketa toliko stala..
ODGOVORI
18 0
followme
28. 09. 2025 19.14
+14
pa 5 let bi jo pacal
ODGOVORI
14 0
Nace Štremljasti
28. 09. 2025 19.20
+9
maketo misliš ane
ODGOVORI
9 0
a res1
28. 09. 2025 19.09
-2
To novico ste objavili kakšen mesec nazaj.Ja, ste in to tukaj.
ODGOVORI
2 4
1236
28. 09. 2025 19.05
+14
Pri nas se krade vsi nesposobni politiki imajo globoke žepe.
ODGOVORI
14 0
c00kies
28. 09. 2025 19.05
+14
Pri nas ta projekt ne bi prišel mimo gradbenih lobijev. Če so kitajci dali 250 milijonov bi pri nas bila cena najmanj x10, seveda bi 9/10 denarja poniknilo še preden bi prvo lopato zasadili.
ODGOVORI
14 0
1236
28. 09. 2025 19.04
+4
Zato ker mamo sa poceni delovno silo in čapce
ODGOVORI
5 1
boslo
28. 09. 2025 19.04
-8
Kitajc dela za pest riža dnevno
ODGOVORI
1 9
followme
28. 09. 2025 19.15
+10
Cez 10 let bomo mi za 1 krompir
ODGOVORI
11 1
cecen
28. 09. 2025 19.29
+4
Na Kitajsem je cena pesti riža manj kot en cent. Pri nas je nekajkrat dražja.
ODGOVORI
4 0
klop12
28. 09. 2025 19.02
+9
ene nacije so pač sposobne, ene pa smo upravičeno samo ovce pasli
ODGOVORI
11 2
Stojadina-sportiva
28. 09. 2025 19.01
+9
V Kranju se pa 50m mostu obnavlja 2 mesca plus 3x popravlja. Ne sploh nas niso povozil kitajci nene...
ODGOVORI
9 0
cecen
28. 09. 2025 19.22
+5
Katera 2 meseca? Misliš od februarja 2022 do marca 2024?
ODGOVORI
5 0
Litlmen
28. 09. 2025 18.58
+11
V Kranju že od poplav čakamo na 50 m dolg most
ODGOVORI
11 0
Arguss
28. 09. 2025 18.57
+13
Dobro , da Kitajci pokažejo nam nesposobnost naših gradbinsko nesposobnih poneumljanj z aneksi.
ODGOVORI
13 0
kala 09
28. 09. 2025 18.55
+12
Lepo,pri nas bodo v treh letih naredili tretji pas od Domžal do Šentjakob.
ODGOVORI
12 0
boslo
28. 09. 2025 18.56
+8
Pa drugi tir, ki to ni
ODGOVORI
8 0
MESE?AR
28. 09. 2025 18.54
+13
Ruški most je dolg dobrih 100m in 6 m nad reko pa so ga popravljali 2 leti !!!
ODGOVORI
13 0
Infiltrator
28. 09. 2025 18.52
+19
Pri nas pa aneks,na aneks ,pa aneks in aneks....
ODGOVORI
19 0
bronco60
28. 09. 2025 18.50
+7
Na Temu je cenejši.
ODGOVORI
7 0
boslo
28. 09. 2025 18.56
+4
Tistega bodo montirali, ko se ta zruši
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256