Kitajski megalomanski projekt: po treh letih odprli najvišji most na svetu

Kitajci so po dobrih treh letih gradnje na jugu države za promet slavnostno odprli najvišji most na svetu, ki povezuje skoraj kilometer in pol oddaljeni točki kanjona. Čas potovanja se bo z dveh ur skrajšal na samo dve minuti.

Konstrukcija se dviga kar 625 metrov nad velikim kanjonom in strugo reke Beipan, povezuje pa več kot 1,4 kilometra oddaljeni točki kanjona. Gradnja več kot 1420 metrov dolgega mostu čez kanjon se je začela v začetku leta 2022. Celotna dolžina mostu s podporno konstrukcijo je sicer blizu treh kilometrov.

Most je zgrajen iz jeklene konstrukcije, ki tehta 22.000 ton, kar je teža treh Eifflovih stolpov v Parizu. Osnovno rešetkasto strukturo so namestili v vsega dveh mesecih. Med gradnjo so Kitajci uporabili najsodobnejše tehnologije, in sicer od satelitskih posnetkov, dronov in sistemov za spremljanje gradnje do milimetra natančno. Kitajci načrtujejo, da bo regija poleg gospodarskega doživela tudi turistični razcvet, zato so zgradili tudi več turističnih objektov, od hotelov, kampov do komercialnih kompleksov z gostinsko in trgovsko ponudbo. Uredili naj bi tudi razgledne točke, žičnice, plezalne stene in kavarne visoko nad tlemi.

Po navedbah kitajskih medijev naj bi projekt stal okoli 280 milijonov dolarjev (250 milijonov evrov). Most je konec avgusta letos sicer prestal še zadnji test pred uradnim odprtjem, ko je čez njega hkrati zapeljalo skoraj sto tovornjakov, tresljaje in premike konstrukcije pa je takrat beležilo več kot 400 senzorjev.