Kitajci prvič po 60 letih beležijo upad prebivalstva

Peking je tako leta 2015 opustil svojo desetletja dolgo politiko "enega otroka," ki je poročenim parom dovoljeval rojstvo le enega otroka. Po novem jim je dovoljeval rojstvo dveh. Leta 2016 so zato v državi bežno zabeležili kratki vzpon, a se je rodnost znova pričela zmanjševati.

Leta 2021 so se zakonodajalci odločili, da bodo dodatno sprostili omejitve glede rojstev in parom dovoljevali tri otroke. Ti ukrepi so se izkazali za neuspešne, kar analitiki pripisujejo predvsem visokih življenjskim stroškom in gospodarski negotovosti.