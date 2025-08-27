Svetli način
Tujina

Nov kitajski uspeh: najvišji most prestal test obremenitve s skoraj 100 tovornjaki

Guizhou, 27. 08. 2025 11.41 | Posodobljeno pred 25 minutami

N.L.
Kitajci so še korak bližje novemu gradbenemu mejniku. V gorati provinci Guidžov so na mostu Huadžjang, ki bo najvišji most na svetu, uspešno opravili še zadnji test. Test obremenitve. Čez most je hkrati zapeljalo skoraj sto tovornjakov, tresljaje in premike konstrukcije je beležilo več kot 400 senzorjev.

Test obremenitve velja za zadnji korak, preden bodo 1,4 kilometra dolgi most odprli za promet. Most Huajiang Grand Canyon, ki so ga zgradili čez veliki kanjon, naj bi pot avtomobilom in tovornjakom z dveh ur skrajšal na vsega dve minuti, trdijo kitajski državni mediji.

Tokrat je na most zapeljalo 96 težkih tovornjakov. V linijah so se ustavili in parkirali na vnaprej določenih točkah, kjer je več kot 400 senzorjev zaznavalo premike in tresljaje konstrukcije, kablov in vzmeti. 

Gradnja več kot 1420 metrov dolgega mostu čez kanjon se je sicer začela v začetku leta 2022, končana je bila poleti. Celotna dolžina mostu je blizu treh kilometrov, na najvišji točki most visi več kot 625 metrov nad strugo reke Beipan.

Most je zgrajen iz jeklene konstrukcije, ki tehta 22.000 ton, kar je teža treh Eifflovih stolpov v Parizu. Osnovno rešetkasto strukturo so namestili v vsega dveh mesecih.

Kitajska most Huajiang najvišji most na svetu test obremenitve gradbeništvo
Voly
27. 08. 2025 12.05
+1
Ja, Kitajci so res mojstri infrastrukture. Že nekaj let pišem, da bi se morali z njimi dogovoriti, da nam posodobijo železniške proge. Potem bi lahko vozili po železnici tovornjake in rešili cestni promet. Nekajletna koncesija Kitajcev je tu povsem zanemarljiva v primerjavi s tem, kaj bi država s sodobnimi železnicami pridobila. Tistih nekaj sto km za železniški križ bi bilo zgrajenih v nekaj letih.
ODGOVORI
1 0
myomy
27. 08. 2025 12.05
Komunizem je prihodnost.
ODGOVORI
0 0
mario7
27. 08. 2025 12.05
+1
V Sloveniji se dela en sam priključek na AC 2. leti.
ODGOVORI
1 0
MladoSeme
27. 08. 2025 12.02
+1
Impresivno.
ODGOVORI
1 0
boslo
27. 08. 2025 12.00
-1
Kak presežek no, tito je nardil večje mostove na Sutjeski...
ODGOVORI
2 3
Mr Nobady
27. 08. 2025 11.59
-1
Če bi tovornjaki bili vsaj naloženi, ne pa prazni, za vsak primer bi še lahko pod sredini mostu dali kakšen steber.. In saj vem da bo Kitajec naredil to kar mu ukažejo, samo so vsaj imeli kakšno padalo ob sebi, ko so šli poskušat?
ODGOVORI
0 1
ŠeVednoPlešem
27. 08. 2025 11.57
-1
A ni ravno Kitajcem nedavno tega v reko zgrmela mostna konstrukcija in pokopala kar nekaj delavcev ?
ODGOVORI
2 3
myomy
27. 08. 2025 12.06
Je, ja. Američanom tudi.
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
27. 08. 2025 11.54
+0
Kaj je pa evropa ustvarila? Tiste zamaške ki se jih ne da odtrgat. Butalci bruseljski
ODGOVORI
4 4
toxicox
27. 08. 2025 12.02
+1
pa piškotke da moraš sprejet
ODGOVORI
1 0
Omizje
27. 08. 2025 11.54
+3
sto voznikov kamionov? ni problema če ne preživijo mogoče so imeli padala
ODGOVORI
3 0
boslo
27. 08. 2025 12.01
-1
Milijarda in pol jih je...
ODGOVORI
0 1
Voly
27. 08. 2025 12.01
+2
No, most se ne bi kar podrl, 400 senzorjev bi zaznalo problem in tovornjake bi seveda odpeljali.
ODGOVORI
2 0
Miha1999
27. 08. 2025 11.51
+1
V Sloveniji bi v tem času že dva razpisa padla v vodo, projekt pa bi se zavlekel do 2035.
ODGOVORI
3 2
Claus
27. 08. 2025 11.51
+0
Lepo prosim Kitajce, zamenjajte DARS
ODGOVORI
3 3
bohinj je zakon
27. 08. 2025 11.49
-1
Sem misli, da se todogaja v napredni kapitalistični ameriki? Ne. Dogaja se v zaostali komunistični Kitasjki kjer vsak dan berejo Meoce Tunga. Vidga zlomka. Stejka di mejka.
ODGOVORI
1 2
Claus
27. 08. 2025 11.52
+1
A bi rad rekel, da niso kapitalistična država?
ODGOVORI
1 0
