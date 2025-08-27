Nov kitajski uspeh: najvišji most prestal test obremenitve s skoraj 100 tovornjaki

Test obremenitve velja za zadnji korak, preden bodo 1,4 kilometra dolgi most odprli za promet. Most Huajiang Grand Canyon, ki so ga zgradili čez veliki kanjon, naj bi pot avtomobilom in tovornjakom z dveh ur skrajšal na vsega dve minuti, trdijo kitajski državni mediji.

Tokrat je na most zapeljalo 96 težkih tovornjakov. V linijah so se ustavili in parkirali na vnaprej določenih točkah, kjer je več kot 400 senzorjev zaznavalo premike in tresljaje konstrukcije, kablov in vzmeti.