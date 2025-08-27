Nov kitajski uspeh: najvišji most prestal test obremenitve s skoraj 100 tovornjaki

- FOTO: Profimedia
Test obremenitve velja za zadnji korak, preden bodo 1,4 kilometra dolgi most odprli za promet. Most Huajiang Grand Canyon, ki so ga zgradili čez veliki kanjon, naj bi pot avtomobilom in tovornjakom z dveh ur skrajšal na vsega dve minuti, trdijo kitajski državni mediji.
Tokrat je na most zapeljalo 96 težkih tovornjakov. V linijah so se ustavili in parkirali na vnaprej določenih točkah, kjer je več kot 400 senzorjev zaznavalo premike in tresljaje konstrukcije, kablov in vzmeti.
Gradnja več kot 1420 metrov dolgega mostu čez kanjon se je sicer začela v začetku leta 2022, končana je bila poleti. Celotna dolžina mostu je blizu treh kilometrov, na najvišji točki most visi več kot 625 metrov nad strugo reke Beipan.
Most je zgrajen iz jeklene konstrukcije, ki tehta 22.000 ton, kar je teža treh Eifflovih stolpov v Parizu. Osnovno rešetkasto strukturo so namestili v vsega dveh mesecih.
